Число жертв перестрелки в Ингушетии выросло до пяти

Еще один раненый во время перестрелки житель Ингушетии скончался в больнице, сообщает "Интерфакс".

Таким образом, число жертв инцидента выросло до пяти человек, в тяжелом состоянии находятся еще двое мужчин.

Как сообщалось ранее, зачинщиком воруженного конфликта в Назрани правоохранительные органы считают участкового уполномоченного отдела МВД. Оппонентом стал двоюродный брат, водитель батальона полиции Управления вневедомственной охраны республиканской Росгвардии.

Сначала началась драка с применением ножа, потом в ход пошло огнестрельное оружие. СК возбудил уголовное дело по факту массового убийства.