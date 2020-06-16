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16.06.2020 17:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число жертв перестрелки в Ингушетии выросло до пяти

Текст: Александр Гавриленко

Еще один раненый во время перестрелки житель Ингушетии скончался в больнице, сообщает "Интерфакс".

Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
В Ингушетии задержан возможный зачинщик перестрелки

Таким образом, число жертв инцидента выросло до пяти человек, в тяжелом состоянии находятся еще двое мужчин.

Как сообщалось ранее, зачинщиком воруженного конфликта в Назрани правоохранительные органы считают участкового уполномоченного отдела МВД. Оппонентом стал двоюродный брат, водитель батальона полиции Управления вневедомственной охраны республиканской Росгвардии.

Сначала началась драка с применением ножа, потом в ход пошло огнестрельное оружие. СК возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

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