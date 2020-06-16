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16.06.2020 10:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье полицейская собака нашла полтора килограмма наркотиков

Текст: Михаил Фалалеев

Благодаря хорошему нюху ставропольские полицейские обнаружили тайник с крупной партией наркотиков. Правда, нюх оказался у служебной собаки.

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Ставропольскому краю задержали подозреваемых в покушении на сбыт более полутора килограммов наркотического средства.

Наркоторговля была поставлена на конвейер. Двое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья приобретали запрещенные вещества оптовыми партиями. В арендованной квартире в городе Невинномысске они расфасовывали зелье по пакетам. Сбыт злоумышленники планировали организовать в нескольких районах Ставропольского края.

Полицейские задержали наркодельцов в городе Ставрополе. В карманах их курток был обнаружен 21 сверток с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством героином.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ.

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Обыск по месту временного проживания задержанных сотрудники полиции проводили вместе со служебной собакой - немецкой овчаркой по кличке Гера. Благодаря ей на кухне за холодильником был обнаружен тайник. Там находился полимерный пакет с героином общим весом более 1,4 килограмма.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Ставрополь Борьба с наркотиками

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