На Ставрополье полицейская собака нашла полтора килограмма наркотиков

Благодаря хорошему нюху ставропольские полицейские обнаружили тайник с крупной партией наркотиков. Правда, нюх оказался у служебной собаки.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Ставропольскому краю задержали подозреваемых в покушении на сбыт более полутора килограммов наркотического средства.

Наркоторговля была поставлена на конвейер. Двое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья приобретали запрещенные вещества оптовыми партиями. В арендованной квартире в городе Невинномысске они расфасовывали зелье по пакетам. Сбыт злоумышленники планировали организовать в нескольких районах Ставропольского края.

Полицейские задержали наркодельцов в городе Ставрополе. В карманах их курток был обнаружен 21 сверток с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством героином.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ.

Обыск по месту временного проживания задержанных сотрудники полиции проводили вместе со служебной собакой - немецкой овчаркой по кличке Гера. Благодаря ей на кухне за холодильником был обнаружен тайник. Там находился полимерный пакет с героином общим весом более 1,4 килограмма.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.