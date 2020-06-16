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16.06.2020 15:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Три человека погибли при перестрелке в центре Назрани

Текст: Александр Гавриленко

Министерство здравоохранения Ингушетии подтвердило гибель трех человек в результате массовой перестрелки в городе Назрань утром 16 июня. Еще как минимум четыре человека были серьезно ранены и сейчас находятся в городской больнице, сообщает ТАСС.

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Двое из них находятся в реанимации, за их жизнь сейчас борются врачи. Оставшимся также делают срочные операции.

Как сообщала ранее "РГ", инцидент произошел в центре города - на перекрестке улиц Коммунальная и Варшавская. По предварительным данным, конфликт возник из-за спора двух родственников за землю. Между ними вспыхнула драка, которая переросла в перестрелку. По данным источника агентства, одним из погибших является действующий сотрудник Росгвардии.

МВД пока не дает официальных комментариев по поводу инцидента.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

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