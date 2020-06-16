В Ингушетии задержан возможный зачинщик перестрелки

Сотрудники управления МВД по Ингушетии задержали предполагаемого зачинщика перестрелки в Назрани, в результате чего погибли четыре челове

ка.

Задержанный характеризуется как "конфликтный человек", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник. Предварительно известно, что причиной спора стали земельные споры задержанного со своим двоюродным братом. В конфликте участвовали около 15 человек, семь из них дрались, а оружие применили двое человек.

В результате четыре участника погибли от огнестрельных ранений (один из них был сотрудником МВД в Назрани, второй - водителем батальона полиции Росгвардии), еще трое находятся в больнице. За жизнь одного из них сейчас борются врачи.