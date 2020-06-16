В Ингушетии задержан возможный зачинщик перестрелки

Сотрудники управления МВД по Ингушетии задержали предполагаемого зачинщика перестрелки в Назрани, в результате чего погибли четыре челове
Задержанный характеризуется как "конфликтный человек", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник. Предварительно известно, что причиной спора стали земельные споры задержанного со своим двоюродным братом. В конфликте участвовали около 15 человек, семь из них дрались, а оружие применили двое человек.
В результате четыре участника погибли от огнестрельных ранений (один из них был сотрудником МВД в Назрани, второй - водителем батальона полиции Росгвардии), еще трое находятся в больнице. За жизнь одного из них сейчас борются врачи.