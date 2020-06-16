В центре Назрани произошла перестрелка

Крупная перестрелка произошла сегодня в ингушском городе Назрань. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах Ингушетии, в ней погибли несколько человек, включая действующего сотрудника Росгвардии. Еще несколько участников перестрелки ранены.

Информация о пострадавших и погибших противоречивая. По данным агентства, погибли три человека, среди которых один сотрудник Росгвардии. Пострадали еще трое. В то же время источник РИА Новости сообщает об одном погибшем и четверых пострадавших.

Как уточняет "Интерфакс", инцидент произошел на перекрестке улиц Коммунальная и Варшавская. По словам собеседника агентства, погибли четыре человека, еще семеро пострадали.

По предварительным данным, конфликт возник из-за спора двух родственников за землю. Между ними вспыхнула драка, которая переросла в перестрелку. Количество участников конфликта не сообщается.

Информация о погибших и раненых уточняется. В управлении МВД по региону пока отказались от официальных комментариев, до выяснения всех обстоятельств трагедии.