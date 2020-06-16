В центре Петербурга мотоциклист попал в смертельное ДТП из-за поребрика

В Петербурге возле дома №134 по набережной реки Фонтанки произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, его причиной стал наезд на поребрик.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, погиб мотоциклист 1972 года рождения. По предварительным данным, мужчина ехал в сторону Лермонтовского проспекта и возле Египетского моста не справился с управлением и на полной скорости въехал в бордюр, который отделяет набережную от проезжей части.

В это время по тротуару проходил пешеход - мужчина 1988 года рождения. Мотоцикл по инерции наехал на молодого человека. В результате ДТП прохожий получил травму ноги, а мотоциклист скончался до приезда скорой помощи.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства случившегося.