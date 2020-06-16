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16.06.2020 13:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленинградской области в реке нашли расчлененное тело

Текст: Евгения Цинклер

В Кировском районе Ленинградской области из реки Мга подняли расчлененное тело неизвестного мужчины с явными признаками насильственной смерти.

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
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Как сообщили в СУ СК РФ по Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ). На месте работает следственно-оперативная группа. Место происшествия будет обследовано с участием водолазов, следователей-криминалистов и с применением криминалистической техники, назначена медицинская судебная экспертиза.

Следственно-оперативная группа работает над установлением личности погибшего, обстоятельств и причин совершения преступления.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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