В Ленинградской области в реке нашли расчлененное тело

В Кировском районе Ленинградской области из реки Мга подняли расчлененное тело неизвестного мужчины с явными признаками насильственной смерти.

Как сообщили в СУ СК РФ по Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ). На месте работает следственно-оперативная группа. Место происшествия будет обследовано с участием водолазов, следователей-криминалистов и с применением криминалистической техники, назначена медицинская судебная экспертиза.

Следственно-оперативная группа работает над установлением личности погибшего, обстоятельств и причин совершения преступления.