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Проект: В регионах

"Россети Кубань" построят в Краснодаре первую цифровую подстанцию

Компания "Россети Кубань" приступила к строительству первой цифровой подстанции классом напряжения 110 кВ "Ангарская" в Краснодаре. Новый центр питания общей мощностью 50 МВА позволит обеспечить дополнительными энергомощностями строящиеся жилые микрорайоны краевой столицы, объекты социальной сферы и создать запас мощности для подключения новых потребителей в ближайшие годы. Инвестиции в проект составят около 700 миллионов рублей.
Фото: Пресс-служба "Россети Кубань" Фото: Пресс-служба "Россети Кубань"
Фото: Пресс-служба "Россети Кубань"

На территории подстанции площадью более четырех тысяч квадратных метров будет размещено современное энергоэффективное оборудование российского производства, которое позволит существенно снизить затраты на его обслуживание и ремонт. Новейшие цифровые технологии позволят вести мониторинг работы электрооборудования в режиме онлайн, оперативно выявлять технарушения. Строительство подстанции 110/10 кВ "Ангарская" осуществляется в соответствии с концепцией группы компаний "Россети" "Цифровая трансформация 2030". Завершить строительство объекта планируется к концу 2020 года.

По словам генерального директора компании "Россети Кубань" Сергея Сергеева, "главное преимущество новой подстанции - высокий уровень автоматизации управления технологическими процессами. Все процессы информационного обмена между элементами подстанции, информационного обмена с внешними системами, а также управления работой подстанции будут осуществляться в цифровом виде".

В проекте "Ангарской" также предусмотрено строительство участков воздушной линии 110 кВ "Витаминкомбинат - ЗИП" и кабельной линии 110 кВ "Витаминкомбинат - Восточная промзона". Запланирована реконструкция подстанции 110/10/6 кВ "РИП", замена провода с большей пропускной способностью на воздушных участках линии электропередачи.

Кроме того, на новом энергообъекте предусмотрена возможность дальнейшего увеличения мощности в 1,6 раза - до 80 МВА.

- Подстанция "Ангарская" станет ключевым центром питания для потребителей в северо-восточной части Краснодара. После ввода в эксплуатацию она позволит присоединить к сетям компании жилые дома и объекты социальной сферы общей мощностью более 17 МВт. В 2021 году объем технологического присоединения вырастет еще на 8 МВт. В числе крупнейших будущих потребителей подстанции - краевая клиническая больница, предприятия малого и среднего бизнеса, девелоперские объекты, - подчеркнул генеральный директор "Россети Кубань" Сергей Сергеев.

В январе 2020 года в "Россети Кубань" была утверждена программа "Цифровая трансформация на 2020-2030 гг.". Задача цифровизации электросетевого комплекса "Россети Кубань" - обеспечение функций "сбора данных", "обработки", "планирования" посредством оборудования и/или программных комплексов.

Первым реализованным проектом на Кубани является подстанция "Порт" на Тамани, где в "цифре" обрабатываются более 6,5 тысячи сигналов.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Кубань"

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