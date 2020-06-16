Сухогруз с зерном сел на мель в Астраханской области

В Астраханской области сел на мель сухогруз "Голден Роуз", который вез крупную партию зерна в иранский порт Амиробад. ЧП произошло в 06:30 по московскому времени на 155-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным спасателей, на борту находится 12 человек экипажа, запаса провизии им хватит на две недели. Сейчас к решению проблемы подключились местные власти, администрация морских портов Каспийского моря и прочие профильные службы региона. Также на месте работает транспортная прокуратура.

Герметичность корпуса не нарушена, розлива ГСМ в акваторию нет, также отметили в МЧС.