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16.06.2020 10:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сухогруз с зерном сел на мель в Астраханской области

Текст: Александр Гавриленко

В Астраханской области сел на мель сухогруз "Голден Роуз", который вез крупную партию зерна в иранский порт Амиробад. ЧП произошло в 06:30 по московскому времени на 155-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщили в региональном управлении МЧС.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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По данным спасателей, на борту находится 12 человек экипажа, запаса провизии им хватит на две недели. Сейчас к решению проблемы подключились местные власти, администрация морских портов Каспийского моря и прочие профильные службы региона. Также на месте работает транспортная прокуратура.

Герметичность корпуса не нарушена, розлива ГСМ в акваторию нет, также отметили в МЧС.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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