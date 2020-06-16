В Крыму парад Победы пройдет в городах-героях

В Республике Крым парад Победы состоится в Керчи. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава Крыма Сергей Аксенов.

Он выразил уверенность в том, что по эмоциональному накалу парад юбилейного года не уступит всем предыдущим, а реальные трудности, с которыми столкнулись россияне, сплотят общество. После пешего парада зрители смогут полюбоваться пролетом над Керченской бухтой 14 самолетов и вертолетов.

- Парад пройдет в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, - заверил Аксенов. - Прямая трансляция будет доступна на различных информационных площадках, в том числе на моих страницах в социальных сетях, а потому все мы сможем стать частью этого знакового события.

Парад Победы пройдет и в городе-герое Севастополе. 16 июня с 21 часа на площади Нахимова и прилегающей к ней улице Ленина состоится первая репетиция торжественного прохождения расчетов. В параде примут участие более 80 единиц техники, включающие современное вооружение и образцы исторических видов оружия. Сам парад и подготовка к нему пройдут с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий. Личный состав подразделений, участвующих в торжественном событии, обеспечены средствами индивидуальной профилактики коронавирусной инфекции. Все прошли тестирование на COVID-19.

Специальные подразделения Черноморского флота проводят регулярную обработку техники и помещений. Контакты участников парада с гражданским населением города и между собой максимально ограничены.