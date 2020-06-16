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16.06.2020 12:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Свердловской области стало меньше квартирных краж и угонов

Текст: Анна Шиллер

Число квартирных краж и угонов автотранспорта с каждым годом уменьшается, рассказал замначальника отдела управления уголовного розыска УМВД по Свердловской области Евгений Мурзин.

В этом году сотрудники полиции зарегистрировали 350 квартирных краж в регионе ‒ на 200 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам представителя силового ведомства, это связано с профилактикой населения по мерам защиты и работе стражей порядка. Правда, зачастую жители сами открывают двери преступникам, которые представляются сотрудниками социальных служб и, отвлекая внимание, забирают ценные вещи из дома.

Фото: iStock
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Больше всего краж приходится на Екатеринбург (70 из 350), а среди других городов области лидерами оказались Сысерть, Нижний Тагил, Алапаевск и Каменск-Уральский.

По угону автотранспорта впереди всех тоже столица Среднего Урала, хотя по сравнению с 2019 годом число таких преступлений снизилось на сотню. Машины крадут с неохраняемых стоянок, от торговых центров и офисов. В зоне риска ‒ отечественные автомобили без сигнализации, их берут "в прокат" в основном подростки, а зарубежные марки ‒ профессиональные группировки.

Как отмечает Мурзин, лучше использовать дополнительные средства защиты и сигнализацию без обратной связи, поскольку злоумышленники перехватывают сигнал с брелока автовладельца на свой и затем легко вскрывают машину. Оставлять транспорт следует там, где есть видеонаблюдение, чтобы отбить желание воров прокатиться за чужой счет.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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