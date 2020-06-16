В Свердловской области стало меньше квартирных краж и угонов

Число квартирных краж и угонов автотранспорта с каждым годом уменьшается, рассказал замначальника отдела управления уголовного розыска УМВД по Свердловской области Евгений Мурзин.

В этом году сотрудники полиции зарегистрировали 350 квартирных краж в регионе ‒ на 200 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам представителя силового ведомства, это связано с профилактикой населения по мерам защиты и работе стражей порядка. Правда, зачастую жители сами открывают двери преступникам, которые представляются сотрудниками социальных служб и, отвлекая внимание, забирают ценные вещи из дома.

Больше всего краж приходится на Екатеринбург (70 из 350), а среди других городов области лидерами оказались Сысерть, Нижний Тагил, Алапаевск и Каменск-Уральский.

По угону автотранспорта впереди всех тоже столица Среднего Урала, хотя по сравнению с 2019 годом число таких преступлений снизилось на сотню. Машины крадут с неохраняемых стоянок, от торговых центров и офисов. В зоне риска ‒ отечественные автомобили без сигнализации, их берут "в прокат" в основном подростки, а зарубежные марки ‒ профессиональные группировки.

Как отмечает Мурзин, лучше использовать дополнительные средства защиты и сигнализацию без обратной связи, поскольку злоумышленники перехватывают сигнал с брелока автовладельца на свой и затем легко вскрывают машину. Оставлять транспорт следует там, где есть видеонаблюдение, чтобы отбить желание воров прокатиться за чужой счет.