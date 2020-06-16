В Челябинской области отменили спортивные игры стран БРИКС

Спортивные игры стран БРИКС в Челябинске в рамках саммитов - 2020 не состоятся из-за пандемии коронавируса. Соответствующее письмо направлено регионом в Минспорта РФ.

Как пояснили в правительстве региона, ранее сроки проведения Спортивных игр стран БРИКС были перенесены с 20 по 28 июня на более поздние даты - с 12 по 20 сентября 2020 года. Игры должны были стать масштабным мероприятием с участием 586 спортсменов из пяти стран, 117 международных судей, 70 делегатов и приглашенных гостей.

Однако приезд делегаций оказался невозможен из-за распространения СОVID-19 во многих странах. Кроме того, у спортсменов возникли сложности с планированием графика выступлений и поддержанием спортивной формы. Сложной остается эпидемиологическая ситуация и на Южном Урале.

Организационно Челябинская область готова к проведению спортивного международного мероприятия и при стабилизации эпидемиологической ситуации и снятии всех ограничений готова провести значимые международные спортивные мероприятия, отметили в правительстве.

- В частности, предлагаю рассмотреть возможность включения Челябинска в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий на 2021 год для проведения этапа мировой серии по скейтбордингу World Skate или международных соревнований по другим видам спорта, - подчеркнул глава региона Алексей Текслер.

Кстати

По данным минздрава Челябинской области, число случаев заболевания COVID-19 за последние сутки выросло до 5131. Скончались еще четыре пациента. Таким образом число жертв пандемии достигло 92 человек.