В УрФУ абитуриент может сэкономить до 130 тысяч рублей

Российские вузы не будут повышать стоимость обучения на платных отделениях в 2020/2021 учебном году. Цены останутся на уровне 2019 года. А в Уральском федеральном университете на некоторых направлениях будут еще ниже. Как абитуриенту-платнику сэкономить до 130 тысяч рублей, на совете экспертов, который состоялся в "Российской газете" в режиме онлайн, рассказал ректор УРФУ Виктор Кокшаров.

- На ряд направлений - гуманитарные, социальные науки, экономика, менеджмент - количества бюджетных мест нам явно недостаточно. А спрос большой. Идя навстречу абитуриентам, мы существенно снизили стоимость обучения на всех направлениях, оставив ее на уровне 2019 года, а для 29 направлений установили еще более низкую планку. Это самые популярные специальности, связанные, в том числе, с социально-культурным сервисом, экономикой, менеджментом. Так же у нас действуют различные скидки: в зависимости от баллов ЕГЭ можно получить скидку до 40 процентов. В целом, абитуриент может сэкономить до 130 тысяч рублей в год, учитывая еще и гранты, которые некоторые наши институты дают выпускникам школ с высокими баллами ЕГЭ, не дотянувшим чуть-чуть до поступления на бюджет. Гранты позволяют либо частично, либо вообще полностью покрыть стоимость обучения. Вся информация о скидках и грантах есть на нашем сайте.

Видеоотчет совета экспертов смотрите на сайте "РГ" 19 июня, подробности обсуждения читайте в ближайшем номере газеты.