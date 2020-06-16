Специалисты РАНХиГС станут наставниками конкурса "Учитель будущего"

АНО "Россия - страна возможностей" и РАНХиГС заключили соглашение о сотрудничестве и поддержке профессионального конкурса "Учитель будущего".

Предполагается развивать наставничество и реализовывать совместные образовательные программы для победителей и финалистов конкурса.

- Профессия учителя - на все времена. Она всегда будет главной - какие бы сюрпризы и повороты не готовил нам технологический прогресс. Уверен, что наше сотрудничество с платформой "Россия - страна возможностей" внесет важный вклад в развитие отечественной педагогики, будет содействовать распространению опыта лучших учителей нашей страны. Тех, кто не только передает знания своим ученикам, но и решает сверхзадачу - научить учиться, - прокомментировал заключение соглашения ректор РАНХиГС Владимир Мау.

- Федеральный институт развития образования РАНХиГС накопил большой опыт оценки качества образовательного процесса и имеет сильный кадровый состав. Теперь команда ФИРО присоединится к развитию нашего конкурса "Учитель будущего", а опыт института будет использоваться при оценке конкурсантов - как на заочном, так и на очных этапах. Мы рассчитываем, что наша совместная работа станет шагом вперед в экспертизе проектов, которые будут создавать наши участники, - отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Детали образовательных программ уже прорабатываются. Так, директор Научно-исследовательского центра социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС Наталья Тарасова поделится с конкурсантами организационно-методическими подходами к внедрению дистанционного обучения в школах.

Старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра стратегии, проектирования и правового обеспечения академии Галина Резапкина расскажет о развитии профессионального самосознания учителя. А ведущий научный сотрудник Центра Любовь Асмолова - об информационной открытости и информационной политике школ.

Также в состав экспертов и будущих наставников вошли: исполняющий обязанности директора ФИРО РАНХиГС Евгений Малеванов и директор Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования академии Борис Илюхин.

Напомним, первый масштабный федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" президентской платформы "Россия - страна возможностей" стартовал 19 ноября 2019 года при поддержке Министерства просвещения РФ.

17 февраля 2020 года председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании и утверждении состава организационного комитета конкурса. Председателем оргкомитета является заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

В конкурсе нет ограничений: участвовать могут как опытные педагоги, так и начинающие. Профессиональный конкурс "Учитель будущего" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".