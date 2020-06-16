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16.06.2020 09:24
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

США нашли новое "медиаоружие" против Пекина

Изучающие COVID-19 ученые Гарвардского университета заявили, что вспышка новой коронавирусной инфекции была зарегистрирована в Ухане еще осенью 2019 года. Эти сведения не прошли проверку и оценку со стороны международного сообщества, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Автор гарвардского доклада пришел к выводу, что новый коронавирус начал распространяться, возможно, осенью прошлого года, проанализировав транспортные потоки вокруг нескольких уханьских больниц с помощью спутниковых снимков и запросы китайских интернет-пользователей относительно двух ключевых слов: "кашель" и "понос".

Такой метод изучения вызывает сомнения. Во-первых, существует много факторов, влияющих на транспортные потоки вокруг больниц. Во-вторых, спутниковые снимки не могут объективно отражать изменение транспортных потоков. Автор доклада признал, что нельзя утверждать о непосредственной связи между ростом таких данных с коронавирусом. 10 июня американский журнал Foreign Policy указал, что данные публикации отобраны выборочно, и, с учетом высокой инфективности нового коронавируса, если бы вспышка инфекции была зарегистрирована в августе прошлого года, то случаев заражения в Ухане оказалось бы гораздо больше.

Очевидно, что доклад не представляет научной ценности. Он в большей степени напоминает "оружие", срочно изготовленное для нападения на Китай. До опубликования Американская радиовещательная компания (ABC) уже имела эти данные. Затем о сомнительных выводах сообщили BBС и CNN. Использовав диссертацию, некоторые политики Вашингтона продолжают распространять фальшь о КНР.

9 июня в МИД КНР заявили, что если выводы американских ученых сделаны на основе транспортных потоков и других поверхностных наблюдений, то такие заключения являются притянутыми за уши.

Американский портал The Daily Beast фактами доказал необоснованность доклада Гарвардского университета. Нельзя использовать ничем не обоснованные публикации для подкрепления каких-то выводов.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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