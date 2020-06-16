Суд повторно рассмотрит дело об афере на 330 млн рублей в НПО им. Лавочкина

Сегодня стало известно, что прокуратура повторно утвердила обвинение по уголовному делу против бывшего экс-гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского, руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой и председателя адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" адвоката Игоря Третьякова. Все они обвиняются в хищении 330 миллионов рублей. И вину свою не признают.

Как объяснила корреспонденту "РГ" представитель СК по Московской области Ольга Врадий, в ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в суд.

Напомним, что в конце мая надзорное ведомство отказалось утверждать обвинительное заключение по этому делу.

Сотни томов были возвращены в Следственный комитет для устранения недоработок, которые заметила прокуратура.

А за месяц до этого, в апреле, арестованные судом Лемешевский и Третьяков были отправлены из камеры под домашний арест решением Мосгорсуда. Пока срок ареста у них до 26 июля.

Сергея Лемешевского, Екатерину Аверьянову и Игоря Третьякова не просто обвинили в особо крупном мошенничестве. По мнению следствия, они присвоили 332,5 миллиона рублей из бюджета НПО имени Лавочкина. Столько якобы ушло на оказание юридических услуг адвокатской фирме.

Следствие уверяет, что деньги сторонним юристам перевели не за работу. На самом деле трудились штатные сотрудники Лавочкина. По этому делу следствие признало потерпевшей госкорпорацию "Роскосмос".