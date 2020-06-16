Свободны треть коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом

Примерно 27% коек, предназначенных для пациентов с коронавирусной инфекцией, свободны. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире программы "Док Ток" на Первом канале.

"Общее количество развернутых в стране коек составляет 183 тысячи. Сегодня свободных коек - в районе 27%. Это я не считаю те, которые мы вернули к нормальному (профильному стационарному -прим. "РГ") режиму работы, это те, которые сегодня стоят, ожидают непосредственно пациентов", - сообщил министр.

Он также добавил, что более 17% реанимационных коек для пациентов с коронавирусом даже не пришлось задействовать.