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Умер знаменитый рыжий кот по кличке Боб

Новости
    16.06.2020, 21:29
Текст:   Екатерина Сосновская
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Знаменитый рыжий кот из Великобритании, прославившийся сам и прославивший своего хозяина благодаря книге "Уличный кот по кличке Боб" и одноименной экранизации, умер в возрасте не менее 14 лет в понедельник, 15 июня.

Об этом сообщил официальный паблик проекта в Facebook.

"Боб спас мне жизнь. Вот так просто. Он давал мне гораздо больше, чем дружбу. Он помог мне обрести направление и цель, которых у меня не было. Успех, которого мы добились вместе благодаря нашим книгам и фильмам, был чудом Он повстречал тысячи людей, коснулся миллионов жизней. Он был единственным в своем роде. Такого не будет больше никогда. Я чувствую, что в моей жизни погас свет. Я никогда его не забуду", - написал Джеймс Боуэн в печальной новости.

Хозяин Боба Джеймс Боуэн был бездомным уличным музыкантом, страдающим от наркотической зависимости, пока не нашел своего питомца. Музыкант стал брать кота с собой на заработки, и это принесло ему сначала местную, а затем и мировую славу.

В 2012 году британское издательство Hodder & Stoughton выпустило первую книгу про Джеймса и его кота. Следом вышли еще две книги: "Мир глазами кота Боба" и "Подарок от кота Боба", а также несколько иллюстрированных адаптаций для детей. Суммарный тираж книг про рыжего котика насчитывает более 8 миллионов экземпляров, они переведены на 40 языков.

В 2016 году компания Sony сняла фильм про Джеймса Боба. Кот "играл" себя сам. Роль хозяина исполнил британский актер Люк Тредэвэй. Сам Джеймс Боуэн тем не менее появлялся на экране. В следующем году на большие экраны выходит сиквел "Подарок от кота Боба", в котором также успела сняться рыжая пушистая "звезда".

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