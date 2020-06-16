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16.06.2020 09:12
Рубрика: В мире

В Японии загорелось круизное судно

Текст: Юрий Чернов

В японском порту Иокогама, расположенном недалеко от Токио, загорелось круизное судно Asuka II. Как сообщает телеканал NHK, по предварительным данным, пострадавших на данный момент нет.

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo
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Отмечается, что на верхних палубах стоящего на якоре судна наблюдается сильное задымление. На судне работают расчеты противопожарной службы. На Asuka II, находящейся в порту Иокогама с 1 апреля, пассажиров нет.

Согласно японской классификации морских судов Asuka II относится к наиболее крупным судам с длиной в 240 метров и водоизмещением в 50 тысяч тонн.

Телеканал Fuji News Network ведет прямую видеотрансляцию с места событий.

В мире Восточная Азия Япония

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