В Японии загорелось круизное судно

В японском порту Иокогама, расположенном недалеко от Токио, загорелось круизное судно Asuka II. Как сообщает телеканал NHK, по предварительным данным, пострадавших на данный момент нет.

Отмечается, что на верхних палубах стоящего на якоре судна наблюдается сильное задымление. На судне работают расчеты противопожарной службы. На Asuka II, находящейся в порту Иокогама с 1 апреля, пассажиров нет.

Согласно японской классификации морских судов Asuka II относится к наиболее крупным судам с длиной в 240 метров и водоизмещением в 50 тысяч тонн.

Телеканал Fuji News Network ведет прямую видеотрансляцию с места событий.