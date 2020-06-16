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16.06.2020 12:31
Рубрика: В мире

В Ирландии будет два премьер-министра

Текст: Юрий Когалов
Политическая неопределенность, тянущаяся в Ирландии уже четыре месяца, привела к неожиданному повороту. Партии Фианна Фойл и Фине Гэл, занявшие второе и третье место на выборах, прошедших в феврале этого года, договорились, что в ближайшие пять лет их лидеры будут сменять друг друга на посту премьер-министра. Таким образом, в Ирландии будут сосуществовать сразу два главы правительства.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Первым у руля встанет лидер либерально-республиканской партии Фианна Фойл Михол Мартин. А в декабре его сменит глава правившей на протяжении последних трех лет христианско-демократической партии Фине Гэл Лео Варадкар​​​.

Фото: EPA/AIDAN CRAWLEY
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Их союз готова поддержать Партия зеленых, что вынуждает победившую на выборах партию Шинн Фейн уйти в оппозицию (ее лидер Мэри Лу Макдональд не получила достаточной поддержки парламентариев, чтобы самой встать во главе правительства). Впрочем, по вопросу о двух премьерах еще должны проголосовать депутаты парламента. Если хотя бы треть зеленых, представленных в законодательном органе (а их всего 12), выступит против, договоренность будет разорвана, что откроет двери для новых выборов. Таким образом, судьба будущего правительства полностью зависит от лидера Партии зеленых Имона Райана.

В настоящее время кресло премьер-министра занимает Лео Варадкар, в 2017 году он стал самым молодым главой правительства в истории страны. Но на выборах 2020 года его партия Фине Гэл заняла лишь третье место. На ее популярности сказались сокращения в системе здравоохранения, предпринятые в прошлые годы, и жилищные проблемы. Впрочем, Варадкар значительно улучшил свою репутацию во время пандемии, консультируя по телефону своих соотечественников (по профессии он врач).

Как отмечают местные СМИ, в первоочередных планах нового правительства - утверждение пакета экономических мер по спасению страны от коронавируса. Предполагаемая помощь оценивается в 6,5 миллиарда евро.

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