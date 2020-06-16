В Москве курьер украл бумажник сотрудника посольства Турции

В столице в 7-ом Ростовском переулке напротив здания посольства Турции произошел инцидент. Как сообщает KP.Ru, неизвестный курьер обворовал сотрудника дипмиссии.

Уточняется, что мужчина выронил свой бумажник, когда садился в автомобиль, пропажу он заметил спустя 10 минут и поспешил обратно, но безрезультатно. Как удалось узнать с помощью камер видеонаблюдения, курьер на велосипеде моментально подобрал бумажник потерпевшего и скрылся с места преступления.

В украденном портмоне было около 25 тысяч рублей, а также документы и карты. Полиция ищет похитителя.