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16.06.2020 15:45
Рубрика: Власть

В Совфеде предложили создать программу по борьбе с инфекционными заболеваниями

Текст: Галина Мисливская

Пандемия коронавируса показала, что в России необходима модернизация инфекционной службы и специальная федеральная программа, заявила журналистам вице-спикер СФ Галина Карелова.

Во вторник сенаторы приняли участие в совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, на котором обсуждались предложения к проекту плана восстановления экономики.

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"Необходима модернизация инфекционной службы​​​. Мы увидели, что внимание к инфекционным отделениям, больницам за последнее время снизилось, потому что уже считали, что победили это зло в прошлом веке", - сказала Карелова по окончании встречи.

Она отметила, что пандемия вынудила многие вопросы решать на ходу, в том числе - строить новые инфекционные больницы. В Совфеде также провели мониторинг состояния детских инфекционных больниц и пришли к неутешительным выводам. "Мы видим, что более половины из них нуждаются либо в реконструкции, либо в новом строительстве", - сообщила Галина Карелова.

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Для решения перечисленных проблем "должна появиться специальная федеральная программа - "Борьба с инфекционными заболеваниями", считает она.

Программа должна включать в себя как обеспечение стационарного лечения, так и подготовку кадров, обеспечение необходимыми препаратами. Она может быть реализована в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

По словам Кареловой, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов "выразил согласие с этими предложениями, будет докладывать председателю правительства".

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