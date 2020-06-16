В США подняли затонувший патрульный катер президента Кеннеди

В Нью-Йорке со дна реки Гарлем подняты обломки патрульного катера PT-59, которым в годы Второй мировой войны командовал лейтенант Джон Кеннеди. Судно извлекли в рамках проекта по строительству стены для предотвращения наводнения на Манхэттенской железнодорожной станции.

Прежде чем оказаться на дне реки американского мегаполиса, PT-59 прошел славный боевой путь и принял участие в военных действиях с Японией на Тихом океане, охранял Панамский канала и 9 декабря 1942 года под командованием лейтенанта Джона Сирлеса потопил японскую субмарину I-3.

В октябре 1943 года, как сообщает The New York Times, торпедный катер был переоборудован в импровизированную канонерскую лодку. Вместо торпедных аппаратов РТ-59 получил два 40-миллиметровых зенитных орудия "Бофорс" и шесть дополнительных крупнокалиберных 12,7-мм пулеметов "Браунинг M2". Под командованием будущего президента США Джона Кеннеди принимал участие в диверсионной операции на остров Шуазель и эвакуировал 50 морских пехотинцев. Канонерка попала под японский огонь - три человека были ранены и один убит.

В декабре 1943 года лейтенант Джон Кеннеди был отозван в США, а патрульный катер действовал в районе Соломоновых остров до августа 1944 года. Затем РТ-59 вернулся на военно-морскую базу в Рой-Айленд и еще три года служил в качестве испытательного судна, а затем был списан.

На "гражданке" катер использовался как прогулочное судно для туристов и рыбацкая шхуна. В 1970 году РТ-59 за 1000 долларов купил преподаватель английского языка в муниципальном колледже Бронкса Редмонд Берк. Он переоборудовал лодку в плавучий дом, оснастил насосом для откачки воды и пришвартовал ее у заброшенного пирса на 208-й улице.

Благодаря номеру на корпусе 274398 учитель установил, что плавучий дом был боевым катером Джона Кеннеди, и попытался его продать за 5000 долларов, но желающих не нашлось. После чего хозяин бросил лодку и она затонула в реке Гарлем.

После подъема остатков корпуса РТ-59 планируют разместить в президентской библиотеке имени Джона Кеннеди в Бостоне или в морском музее Battleship Cove в городе Фолл-Ривер.