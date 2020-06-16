В Токио десятки человек госпитализированы из-за жары

В Японии установилась жаркая погода. В результате в понедельник только в Токио с симптомами теплового удара были госпитализированы 72 человека.

Возраст пострадавших от 10 до 92 лет, причем, половина - это люди 70-90 лет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал NHK. Отмечается, что температура воздуха днем достигала +32…35 градусов. Ситуация осложняется тем, что из-за пандемии коронавируса люди находятся в масках.

Японские специалисты рекомендуют в жару пользоваться кондиционерами, чаще пить воду, а на улице снимать маски, но при условии соблюдения достаточного расстояния между людьми.