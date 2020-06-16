Видео: Netflix опубликовал трейлер финального сезона "Тьмы"

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер третьего, заключительного сезона немецкой фэнтези-драмы "Тьма" (Dark).

Сюжет семейной саги о путешествиях во времени разворачивается в вымышленном немецком городе Винден, где с периодичностью в 33 года бесследно исчезают подростки. Провинциальный нуар охватывает жизнь четырех семей, объединенных общим горем, которые проводят собственные расследования, сталкиваясь с мистикой и необъяснимыми явлениями.

Премьера финального сезона запланирована на 27 июня 2020 года - день, когда в киномире "Тьмы" начнётся "последний цикл" и наступит апокалипсис. Ожидается, что в заключительном сезоне герои трилогии, помимо перемещений во времени, столкнутся с параллельными измерениями, что прояснит многие вопросы, оставшиеся в предыдущих сезонах без ответа.

В главных ролях - Луис Хофманн, Оливер Мазуччи, Каролина Эйхгорн, Йордис Трибель, Майя Шёне.