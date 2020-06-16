Постановление правительства Вологодской области от 16 июня 2020 года № 702 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области" следующие изменения:

1.1 в пункте 4:

абзац третий дополнить словами ", за исключением:";

дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

"- мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- мероприятий по подготовке к оздоровительной кампании 2020 года (в том числе по приобретению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; частичной оплате стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления);";

1.2 в абзаце втором пункта 6 слова "бронирование мест," исключить;

1.3 дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81. Руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации отдыха детей и их оздоровления.";

1.4 пункт 12 изложить в следующей редакции:

"1 2. Департаменту образования области (Е.О. Рябова) обеспечить:";

а) с 6 апреля 2020 года в подведомственных учреждениях дополнительного образования области, за исключением АОУ ДО ВО "Детский оздоровительно-образовательный центр "Лесная сказка", реализацию дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий;

б) в подведомственных общеобразовательных учреждениях области, за исключением КОУ ВО "Вечерняя (сменная) школа № 1", КОУ ВО "Вечерняя (сменная) школа № 2", БОУ ВО "Специальное учебно-воспитательное учреждение (закрытого типа)", реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением дистанционных образовательных технологий, за исключением проведения в рамках основной образовательной программы по программам среднего общего образования общеобразовательных организаций консультаций по подготовке выпускников 11 классов к государственной итоговой аттестации;

в) в подведомственных общеобразовательных учреждениях области организацию предоставления дополнительного образования, внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, мероприятий и активностей с обучающимися в дистанционном формате на период по 30 июня 2020 года.";

1.5 в пункте 15:

в абзаце втором после слов "дистанционных образовательных технологий" дополнить словами ", за исключением проведения в рамках основной образовательной программы по программам среднего общего образования общеобразовательных организаций консультаций по подготовке выпускников 11 классов к государственной итоговой аттестации.";

дополнить абзацами следующего содержания:

"; обеспечить максимальный охват занятостью обучающихся посредством реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, а также дополнительных общеобразовательных программ в дистанционном формате;

обеспечить работу по подготовке организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей к приему детей с 1 июля 2020 года;

организовать на период по 30 июня 2020 года предоставление дополнительного образования, внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, мероприятий и активностей с обучающимися в дистанционном формате;

обеспечить работу муниципальных образовательных организаций, организаций культуры, физической культуры и спорта в дистанционном формате в целях организации занятости обучающихся;

обеспечить 100-процентную занятость детей и подростков, состоящих на различных видах профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

обеспечить комплектование организаций отдыха детей и их оздоровления детьми и сотрудниками, проживающими исключительно в Вологодской области;

на период действия режима функционирования "Повышенная готовность" не организовывать выезды групп детей на отдых и оздоровление в другие субъекты Российской Федерации и за пределы Российской Федерации, а также въезд групп детей из других субъектов Российской Федерации в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории области";

1.6 пункт 18 дополнить абзацами следующего содержания:

"; организовать предоставление дополнительного образования, программ спортивной подготовки, программ воспитания и социализации, мероприятий и активностей с обучающимися в дистанционном формате на базе учреждений физической культуры и спорта;

на период действия режима функционирования "Повышенная готовность" не допускать выездов групп детей из числа обучающихся подведомственных учреждений на отдых и оздоровление в другие субъекты Российской Федерации и за пределы Российской Федерации";

1.7 пункт 19 дополнить абзацами следующего содержания:

"; организовать предоставление дополнительного образования, программ воспитания и социализации, мероприятий и активностей с обучающимися в дистанционном формате на базе учреждений культуры;

на период действия режима функционирования "Повышенная готовность" не допускать организацию выездов групп детей из числа обучающихся подведомственных учреждений на отдых и оздоровление в другие субъекты Российской Федерации и за пределы Российской Федерации";

1.8 в пункте 23:

абзац шестой признать утратившим силу;

дополнить абзацами следующего содержания:

"; оказание содействия, организационно-методической помощи по вопросам подготовки медицинских пунктов организаций отдыха детей и их оздоровления;

содействие в организации обследования работников, направляемых на работу в организации отдыха детей, методом иммуноферментного анализа на наличие антител к новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), проведенного не позднее чем за 72 часа до начала работы в организации отдыха детей и их оздоровления;

установление порядка маршрутизации и особенностей эвакуационных мероприятий больных или лиц с подозрением на COVID-19 в медицинские организации и закрепление медицинских организаций за каждой оздоровительной организацией".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А.Кувшинников







