20-летний студент сравнивает прошлую и нынешнюю Россию в Instagram - у него 12 тысяч подписчиков

Петру Посмакову 20 лет и на днях он защитил диплом в Вышке. Правда, его специальность - юриспруденция - с историей не связана.
Но это не мешает Петру писать свою историю России. Он показывает, как выглядела страна 100 лет назад и как выглядит сейчас. Он не делает выводов, просто предлагает сравнить одно и то же место спустя век.
- Это увлечение с детских лет, - говорит Петр. - Мне всегда нравились исторические снимки, работы в стиле "было-стало", но раньше в сети их было очень мало. Потом появился сайт pastvu.com, на котором стали выкладывать старые фотографии с привязкой к месту - и у меня появилась возможность делать сравнения самому. Сравнивая, как было и как стало, задавался вопросом, почему разрушались здания, как менялись города, их благоустройство. И стал сопоставлять…
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Кира и Шура Аллендорф на станции Бутово. До революции здесь находилось бесчисленное количество дач москвичей. В дневниках этих детей мы можем найти частые упоминания о летних поездках на дачу в Бутово. Железная дорога в этих местах появилась в 1866 году, но станция появилась позже: в 1871 году бутовские местные землевладельцы обратились к инженеру-железнодорожнику Карлу Фёдоровичу фон Мекку, совладельцу нескольких железных дорог, с просьбой о строительстве железнодорожной станции. Их просьба совпала с желанием самого Карла фон Мекка, имевшего в Бутове обширные землевладения. Сейчас прекрасное дореволюционное здание станции заброшено. Надеюсь, @rzd_official когда-то вернёт станции былой кирпичный вид без этой ужасной серой краски! Взяли бы за пример реставрацию станций на МЦК. 1910-2019 гг. #утрата #ржд #москва #история #фото #былостало #россия #railway #архитектура #европа #nowandthen #thenandnow #nowandthenrussia #architecture #vsco #history #russia #moscow #europe #downtown #building #city #жд#станция #памятник #butovo #бутово
Первое фотосравнение Посмакова - панорамный вид Московского Кремля, где на склоне до революции находился величественный памятник Александру II. Разбирали монумент десять лет - с 1918-го по 1928-й, а в 1967 году поставили на этом месте памятник Ленину. Но его после очередной революции перенесли в Горки Ленинские…
Вот так за сто лет менялись многие места. И далеко не всегда это происходило из-за разрушений во время войны.
Сначала Петр делал фотосравнения в личном аккаунте, а затем завел отдельную страницу:
- Занимаюсь ей примерно четыре года. Подписчиков до недавнего времени было мало, не больше тысячи. Но потом рекламу моей странице сделал журналист и блогер Алексей Пивоваров. Он читал лекцию у нас в университете, и я спросил, почему в России в соцсетях востребован развлекательный контент, почему, например, в них мало интересующихся историей, а образовательным, историческим материалам почти нет места. Рассказал Алексею и о своей странице, он заинтересовался. И в марте прорекламировал у себя.
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Наверняка вы помните сравнение «было-стало» из этого места. Решил также «воссоздать» разрушенное на современной фотографии. По-моему, получилось очень эффектно, не так ли?😍. #краснаяплощадь #историяроссии #историямосквы #архитектура #соборвасилияблаженного #былостало #nowandthen #nowandthenrussia #moscow #russia #church #трамвай
По рекомендации Пивоварова (375 тысяч подписчиков) на страницу Посмакова про нынешнюю и былую Россию подписалось шесть тысяч человек. Развивая свой канал дальше, Петр привлек еще пять тысяч пользователей и теперь аудитория его блога - более 12 тысяч человек.
- Долгое время делал фотосравнения фактически только для себя, но потом оказалось, что эта тема интересна людям, - объясняет Петр. - В последнее время из-за пандемии не было возможности посещать разные места - и я пользовался онлайн-картами. Так еще сложнее найти необходимый ракурс, на создание материала уходило около трех часов, к тому же качество съемки на онлайн-картах невысокое…
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На фотографии 2-ой Вражский переулок в Хамовниках. Помню, когда пришёл делать сюда сравнения было-стало, то сперва не поверил своим глазам! Настолько все сильно изменилось. У меня сегодня достижения 😄 Прошел ровно месяц изоляционной жизни, но контент все ещё получается для Вас создавать! Это радует :) #москва #россия #былостало #историямосквы #историяроссии #nowandthenrussia #architecture #moscowarchitecture #архитектурамосквы #снесено #бульвар #russianhistory #стараямосква#воссоздание #москвастобой #хамовники
Посмаков много ходит по Москве. Скачав несколько исторических снимков, отыскивает нужную точку, откуда велась съемка век назад, а затем совмещает кадры. Так он сделал, например, серию снимков о московском районе Хамовники, который теперь узнать почти невозможно:
- В Москве часто можно увидеть старинный особняк, а рядом с ним 16-этажку. Понятно, что до нее на этом месте находились другие строения или квартал. Начинаешь искать старые фото. Если говорить про Хамовники, это яркий пример района с исчезнувшей дореволюционной застройкой Москвы. И такая картина во многих частях города.
Петр говорит, что люди удивляются не только тому, что было, например, на месте их дома или района, который им знаком, но и тому, что страницу ведет студент:
- Многие думали, что автору лет 50-60, что он - историк. А тут - я… На самом деле, все просто: история - это то, что окружает нас каждый день. И она интересна! В том числе, и благодаря такой подаче - "было и стало".
Посмаков отмечает, что во многие города поехать возможности у него пока нет. Тогда выручают те самые онлайн-карты. Они, например, помогли сделать удивительное фотосравнение Пскова...
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Следующие три публикации будут посвящены городу Пскову. Псков — это один из древнейших городов России. Он был основан в далёком 903 году. В 1348 году здесь создаётся Псковская республика. В городе созывалось народное вече, которое принимало законы. Эта земля в те далекие годы была невероятно развитой: Псков обладал экономической независимостью, активно торговал с европейцами, развивал ремесленное производство. В 1510 году свобода закончилась. Город был подчинён Москве и вошёл в состав Русского государства, а Вече более никогда не собиралось. Тем не менее город продолжал играть важное значение. Как известно, вокруг Пскова существовало 5 линий оборонительных укреплений (3 сохранились), что делало Псков неприступным. Во время Северной войны тут квартировала русская армия. Эта война в итоге Псков и «погубила». По итогам Северной войны к Российской Империи были присоединены западные земли, основан Петербург. Все экономическое внимание было уделено новым землям, а Псков стал провинциальным городом. Посмотрев сравнения, Вы спросите, а куда исчезли все здания? К сожалению, в древнейший город России пришла война: в Великую Отечественную Псков был сильно разрушен. Как видно, многое восстановлено не было. Современные фото — Google. Панорамы. #псков #вече #былостало #россия #архитектура #историяроссии #кремль #architecture #pskov #history #nowandthen #nowandthenrussia #photo #война #республика
...и показать, какие чудовищные утраты понес Скопин в Рязанской области и как зачах этот город:
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На фотографии город Скопин, Рязанская область. Эти материалы я нашёл в группе ВКонтакте «Скопинское историческое общество» и не мог не поделиться с Вами. Эти фотографии наглядно показывают насколько сильно за 100 лет деградировала городская среда, просто слов нет. Сразу вспоминается недавний материал @varlamov про умирающие деревни Тверской области, кстати, советую всем его посмотреть на YouTube-канале Ильи. Первые поселения в этом месте появились в XII веке, расцвет города датируется XVI веком, когда город становится одним из центров Засечной черты. Скопин постепенно развивался, из военного города он превратился в торговый. Здесь осуществляли свою деятельность даже иностранные компании (добыча угля). Судя по фотографиям, в Скопине сейчас все не очень хорошо. Может кто-то из подписчиков там был и имеет представление о городе не по фото? #скопин #россия #былостало #историяскопина #историяроссии #nowandthenrussia #architecture #moscowarchitecture #город #уезд #бульвар #russianhistory #Скопин #разрушение #рязань
Но есть и исключения. Например, подмосковный Зарайск (который, правда, тоже лишился нескольких храмов и строений), куда Петр съездил сам - это первый город, где он оказался после отмены карантина:
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Как долго я этого ждал, чтобы написать: «город выглядит не хуже, чем раньше». Зарайск после реставрации имеет просто потрясающий вид! Это натолкнуло меня на следующую мысль — все наши города могут иметь достойную среду и быть привлекательными. Нужно просто приложить немного усилий: ввести единый дизайн, убрать все странные торговые постройки с кучей рекламы. В такой город хочется приехать и погулять, а значит в будущем все это начнёт приносить доходы от туризма. Да и в целом очень радостно видеть, как люди выходят из своих домов и гуляют по такому чудесному пространству. #история #кремль #россия #былостало #историямосквы #историяроссии #архитектура #architecture #history #область #russia #photo #nowandthen #nowandthenrussia #рязань #зарайск #шок
- Я был там около пяти лет назад, когда город еще находился в удручающем состоянии. Узнал, что в Зарайске реконструировали улицы и решил посмотреть. Честно говоря, просто не узнал город. Он стал центром притяжения для людей, для туристов. В нынешней ситуации, когда спрос на внутренний туризм выше, это - важная история. Надеюсь, в ближайшие годы Зарайск станет настоящим центром притяжения, у города огромный потенциал для развития.
Еще у Посмакова целая подборка европейских городов, которые брали и освобождали советские солдаты в Великую Отечественную:
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1944 и 1945 годы — это время освобождения Красной Армией от нацистов европейских государств. На фотографиях было-стало представлены: Вена, София, Бухарест, Прага, Кенигсберг, Будапешт. Обратите внимание на интересную деталь на 3 фотографии. Это София. Как известно, в центре болгарской столицы стоит памятник Царю-Освободителю — Александру II. При встрече Красной армии в Софии получилась интересная картина: советских воинов встречает портрет Ленина, а сверху над ним на коне царь Александр II. Заметьте, почти все постройки в освобожденных городах находятся в целостности и сохранности! Командование Красной Армии специально не использовало активно авиацию при штурме старинных городов Европы, не желая их разрушить. Стоит напомнить, что при освобождении Вены погибло 38 тысяч советских солдат, 80 тысяч — в Будапеште, около 12 тысяч — в Праге. Вечная память. Современные фото - Google. Панорамы. #историяроссии #прага #вена #будапешт #софия #былостало #великаяотечественнаявойна #мыпомним #75летпобеды #history #praga #budapest #nowandthen #nowandthenrussia #USSR #СССР #vienna #austria #bulgaria #бухарест.
Петр рассказывает, что люди, которые приходят на его страницу (а Instagram это, в первую очередь, развлекательная платформа), как правило, на ней остаются. И расстраиваются, зачастую впервые видя, как выглядели их города в начале ХХ века и как могли бы выглядеть сейчас.
Наиболее ярко это показал Леонид Парфенов в фильме "Цвет нации", побывав в тех местах, которые в начале ХХ века в цвете фотографировал Сергей Прокудин-Горский. Теперь к тем выигрышным видам, как правило, и не знаешь, как подступиться…
- Во многом это из-за того, что в ХХ веке в нашей стране произошло две революции. В 1917-м то, что люди нажили своим трудом, стало общим. А после 1991-го общее поделили, но несправедливо и неравномерно. Вот почему, например, многие старинные усадьбы, где в советское время были санатории или дома отдыха, оказались никому не нужны и разрушаются, - говорит Петр.
И добавляет, что на его фотосравнениях "та" Россия ему ближе, чем "эта": "Был в ней какой-то невероятный уют и гармония".
При этом автор "Истории в кадрах" верит, что у нас есть все возможности сохранить то, что дошло до нас и возродить утраченное: "Наши потомки должны воочию увидеть сохраненную историю, а не восстанавливать ее по старым фотографиям".