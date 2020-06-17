20-летний студент сравнивает прошлую и нынешнюю Россию в Instagram - у него 12 тысяч подписчиков

Исторические фотосравнения в духе "было - стало", возможно, ярче и лучше всего говорят, сколько памятников архитектуры, целых кварталов или просто примечательных строений потеряли русские города за последние 100 лет. В Instagram несколько подобных проектов. Корреспондент "Родины" поговорил с автором одного такого блога - "История в кадрах".

Петру Посмакову 20 лет и на днях он защитил диплом в Вышке. Правда, его специальность - юриспруденция - с историей не связана.

Но это не мешает Петру писать свою историю России. Он показывает, как выглядела страна 100 лет назад и как выглядит сейчас. Он не делает выводов, просто предлагает сравнить одно и то же место спустя век.

- Это увлечение с детских лет, - говорит Петр. - Мне всегда нравились исторические снимки, работы в стиле "было-стало", но раньше в сети их было очень мало. Потом появился сайт pastvu.com, на котором стали выкладывать старые фотографии с привязкой к месту - и у меня появилась возможность делать сравнения самому. Сравнивая, как было и как стало, задавался вопросом, почему разрушались здания, как менялись города, их благоустройство. И стал сопоставлять…

Первое фотосравнение Посмакова - панорамный вид Московского Кремля, где на склоне до революции находился величественный памятник Александру II. Разбирали монумент десять лет - с 1918-го по 1928-й, а в 1967 году поставили на этом месте памятник Ленину. Но его после очередной революции перенесли в Горки Ленинские…

Вот так за сто лет менялись многие места. И далеко не всегда это происходило из-за разрушений во время войны.

Сначала Петр делал фотосравнения в личном аккаунте, а затем завел отдельную страницу:

- Занимаюсь ей примерно четыре года. Подписчиков до недавнего времени было мало, не больше тысячи. Но потом рекламу моей странице сделал журналист и блогер Алексей Пивоваров. Он читал лекцию у нас в университете, и я спросил, почему в России в соцсетях востребован развлекательный контент, почему, например, в них мало интересующихся историей, а образовательным, историческим материалам почти нет места. Рассказал Алексею и о своей странице, он заинтересовался. И в марте прорекламировал у себя.

По рекомендации Пивоварова (375 тысяч подписчиков) на страницу Посмакова про нынешнюю и былую Россию подписалось шесть тысяч человек. Развивая свой канал дальше, Петр привлек еще пять тысяч пользователей и теперь аудитория его блога - более 12 тысяч человек.

- Долгое время делал фотосравнения фактически только для себя, но потом оказалось, что эта тема интересна людям, - объясняет Петр. - В последнее время из-за пандемии не было возможности посещать разные места - и я пользовался онлайн-картами. Так еще сложнее найти необходимый ракурс, на создание материала уходило около трех часов, к тому же качество съемки на онлайн-картах невысокое…

Посмаков много ходит по Москве. Скачав несколько исторических снимков, отыскивает нужную точку, откуда велась съемка век назад, а затем совмещает кадры. Так он сделал, например, серию снимков о московском районе Хамовники, который теперь узнать почти невозможно:

- В Москве часто можно увидеть старинный особняк, а рядом с ним 16-этажку. Понятно, что до нее на этом месте находились другие строения или квартал. Начинаешь искать старые фото. Если говорить про Хамовники, это яркий пример района с исчезнувшей дореволюционной застройкой Москвы. И такая картина во многих частях города.

Петр говорит, что люди удивляются не только тому, что было, например, на месте их дома или района, который им знаком, но и тому, что страницу ведет студент:

- Многие думали, что автору лет 50-60, что он - историк. А тут - я… На самом деле, все просто: история - это то, что окружает нас каждый день. И она интересна! В том числе, и благодаря такой подаче - "было и стало".

Посмаков отмечает, что во многие города поехать возможности у него пока нет. Тогда выручают те самые онлайн-карты. Они, например, помогли сделать удивительное фотосравнение Пскова...

...и показать, какие чудовищные утраты понес Скопин в Рязанской области и как зачах этот город:

Но есть и исключения. Например, подмосковный Зарайск (который, правда, тоже лишился нескольких храмов и строений), куда Петр съездил сам - это первый город, где он оказался после отмены карантина:

- Я был там около пяти лет назад, когда город еще находился в удручающем состоянии. Узнал, что в Зарайске реконструировали улицы и решил посмотреть. Честно говоря, просто не узнал город. Он стал центром притяжения для людей, для туристов. В нынешней ситуации, когда спрос на внутренний туризм выше, это - важная история. Надеюсь, в ближайшие годы Зарайск станет настоящим центром притяжения, у города огромный потенциал для развития.

Еще у Посмакова целая подборка европейских городов, которые брали и освобождали советские солдаты в Великую Отечественную:

Петр рассказывает, что люди, которые приходят на его страницу (а Instagram это, в первую очередь, развлекательная платформа), как правило, на ней остаются. И расстраиваются, зачастую впервые видя, как выглядели их города в начале ХХ века и как могли бы выглядеть сейчас.

Наиболее ярко это показал Леонид Парфенов в фильме "Цвет нации", побывав в тех местах, которые в начале ХХ века в цвете фотографировал Сергей Прокудин-Горский. Теперь к тем выигрышным видам, как правило, и не знаешь, как подступиться…

- Во многом это из-за того, что в ХХ веке в нашей стране произошло две революции. В 1917-м то, что люди нажили своим трудом, стало общим. А после 1991-го общее поделили, но несправедливо и неравномерно. Вот почему, например, многие старинные усадьбы, где в советское время были санатории или дома отдыха, оказались никому не нужны и разрушаются, - говорит Петр.

И добавляет, что на его фотосравнениях "та" Россия ему ближе, чем "эта": "Был в ней какой-то невероятный уют и гармония".

При этом автор "Истории в кадрах" верит, что у нас есть все возможности сохранить то, что дошло до нас и возродить утраченное: "Наши потомки должны воочию увидеть сохраненную историю, а не восстанавливать ее по старым фотографиям".