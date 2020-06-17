Александр Новак: Коронавирус изменил мировой энергетический рынок

Мировой энергетический рынок уже не будет прежним, он уже изменился, сказал глава Минэнерго Александр Новак, выступая на сессии Мирового энергетического конгресса (МИРЭС), посвященной влиянию COVID-19 на мировой энергетический рынок.

Российский министр выделил три главных направления влияния пандемии на дальнейшее развития энергетической отрасли.

По его мнению, во-первых, изменится ее структура. "Прогнозы, которые делались ранее на развитие мировой энергетики, будут существенно скорректированы. В первую очередь, это касается изменения образа жизни: меньше, я думаю, в ближайшее время жители планеты будут меньше передвигаться на автомобильном транспорте, на авиатранспорте", - сказал Новак.

Во-вторых, изменится структура энергопотребления и выработки энергии. Новак уточнил, что в перспективе, доля нефти в мировом энергобалансе будет существенно снижаться, уступая возобновляемым источникам. "Если ранее планировались, что доля углеводородной энергетики за 20 лет снизится на 10%, до 75% в 2040 году, в настоящее время, на мой взгляд, прогнозы эти будут пересмотрены, и эта доля будет гораздо меньше", - отметил министр.

И наконец, с точки зрения Александра Новака, в ближайшее время будут бурно развиваться технологии в сфере - IT, интернета, цифровых и облачных решений, а это станет способствовать быстрому развитию зеленой энергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ). При этом министр подчеркнул, что перспективы природного газа в выработке электроэнергии, не хуже чем у ВИЭ.