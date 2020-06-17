Указ главы Республики Башкортостан от 15 июня 2020 года № УГ-217 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (СОVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 4 (обязать граждан) изложить в следующей редакции:

"1) использовать средства индивидуальной защиты (маски) вне места своего проживания (пребывания), за исключением пляжей, а в объектах торговли, финансовых организациях, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг также использовать перчатки;";

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Возобновить работу при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора:

1) с 1 июня 2020 года:

музеев и библиотек, имеющих отдельный наружный уличный вход;

спортивных залов, спортивных секций, аквапарков, плавательных бассейнов и других объектов физической культуры и спорта - для лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Башкортостан, членов профессиональных спортивных клубов;

торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных на их территориях объектов общественного питания (фуд-кортов, ресторанов, баров, кафе и иных аналогичных объектов), ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), кружков, секций, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

объектов торговли непродовольственными товарами;

2) с 22 июня 2020 года - фитнес-центров, за исключением расположенных в них саун;

3) с 29 июня 2020 года - спортивных залов, спортивных секций, аквапарков, плавательных бассейнов и других объектов физической культуры и спорта.";

3) в абзаце первом пункта 10 слова "не допускать клиентов (посетителей, пассажиров) без средств индивидуальной защиты (масок) и перчаток" заменить словами "отказывать в обслуживании клиентам (посетителям, пассажирам) без средств индивидуальной защиты (масок), а в объектах торговли, финансовых организациях, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг также без перчаток";

4) в пункте 16 (установить, что при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора):

в подпункте 2 позицию:

"с 22 июня 2020 года - оздоровительных учреждений со статусом "детский санаторий", "профилакторий" или "санаторно-оздоровительный лагерь", имеющих в штате работающий на постоянной основе медицинский персонал, и в которых проводится лечение детей (подготовка их к открытию осуществляется с 15 июня 2020 года);"

заменить позициями следующего содержания:

"с 15 июня 2020 года - специально оборудованных пляжей;

с 29 июня 2020 года - санаторно-курортных организаций (санаториев), профилакториев, пансионатов, домов отдыха, организаций, оказывающих гостиничные услуги;

с 1 июля 2020 года - оздоровительных учреждений со статусом "детский санаторий", "профилакторий" или "санаторно-оздоровительный лагерь", имеющих в штате работающий на постоянной основе медицинский персонал, и в которых проводится лечение детей (подготовка их к открытию осуществляется с 24 июня 2020 года);

с 3 июля 2020 года - детских оздоровительных лагерей, пришкольных лагерей и лагерей труда и отдыха детей (подготовка их к открытию осуществляется с 26 июня 2020 года);";

абзац второй подпункта 3 признать утратившим силу;

5) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:

"16.1. Возобновляется проведение Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги с соблюдением Регламента "Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги) сезона 2019-2020 гг.", согласованного Роспотребнадзором.";

6) абзац первый пункта 31 изложить в следующей редакции:

"31. Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан:

- совместно с Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан проработать вопрос возобновления работы реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья;".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







