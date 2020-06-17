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Эминем составил список самых значимых рэперов

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    17.06.2020, 11:30
Текст:   Кузьма Домов

Всемирно известный американский рэпер Эминем, который, к слову, трижды устанавливал рекорд по скорости читки рэпа (последний - 224 слова за 31 секунду), преподнес неожиданный сюрприз фанатам, ответив на твит видеоблогера NoLifeShaq.

Тот задал своей аудитории вопрос о том, кто является величайшем рэпером всех времен. К твиту было приложено видео, на котором он пытается получить ответ от тридцати респондентов, среди которых были и известные широкой общественности представители рэп-культуры: Дрейк, Трэвис Скотт, Ice Cube и 6ix9ine.

Эминем разместил твит со ссылкой на видео, в котором назвал следующих исполнителей, подчеркнув, что порядок не имеет смысловой нагрузки - они все велики: Лил Уэйн, 2Pac, Royce da 5'9, Jay-Z, Redman, Treach, Kool G Rap, Notorious B.I.G., Kxng Crooked...

И впоследствии дополнил этот список еще одним: LL Cool J, Nas, Джойнер Лукас, Кендрик Ламар, J. Cole, Andre 3000, Rakim и Big Daddy Kane...

Учитывая многоточие в конце, остается только гадать, продолжит ли Эминем вспоминать неординарных личностей, преуспевших в этом жанре.

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