Эминем составил список самых значимых рэперов

Всемирно известный американский рэпер Эминем, который, к слову, трижды устанавливал рекорд по скорости читки рэпа (последний - 224 слова за 31 секунду), преподнес неожиданный сюрприз фанатам, ответив на твит видеоблогера NoLifeShaq.

Тот задал своей аудитории вопрос о том, кто является величайшем рэпером всех времен. К твиту было приложено видео, на котором он пытается получить ответ от тридцати респондентов, среди которых были и известные широкой общественности представители рэп-культуры: Дрейк, Трэвис Скотт, Ice Cube и 6ix9ine.

Who the Greatest Rapper of All-Time? 🔥🐐https://t.co/ZqASOSVobE — NoLifeShaq (@NoLifeShaq) June 14, 2020

Эминем разместил твит со ссылкой на видео, в котором назвал следующих исполнителей, подчеркнув, что порядок не имеет смысловой нагрузки - они все велики: Лил Уэйн, 2Pac, Royce da 5'9, Jay-Z, Redman, Treach, Kool G Rap, Notorious B.I.G., Kxng Crooked...

For me, in no particular order... Toss up between wayne, pac, royce, jay, redman, treach, g. rap, biggie & king crook.... — Marshall Mathers (@Eminem) June 14, 2020

И впоследствии дополнил этот список еще одним: LL Cool J, Nas, Джойнер Лукас, Кендрик Ламар, J. Cole, Andre 3000, Rakim и Big Daddy Kane...

Учитывая многоточие в конце, остается только гадать, продолжит ли Эминем вспоминать неординарных личностей, преуспевших в этом жанре.