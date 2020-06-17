Их всего лишь 24 на журнальной странице - и десятки тысяч на войне с эпидемией и в наших сердцах

ИГОРЬ КРАСНЯНСКИЙ

Заведующий хирургическим отделением Одинцовской районной больницы (Московская область). В профессии больше 30 лет, еще обучаясь в институте работал санитаром. Конечно, на борьбу с пандемией встал среди первых. А больше всего хочет после окончания эпидемии вернуться в операционную родной больницы.

ГЕОРГИЙ ХЛЫСТЕНКОВ

Водитель скорой медицинской помощи Кемеровского областного Центра медицины катастроф. А до того 33 года работал в системе санитарной авиации. Знает как свои пять пальцев и автомобиль, и медицинское оборудование. Нет для медиков помощника надежней на маршруте реанимобиля!

ИРИНА ЕРМАКОВА

Медсестра хирургического отделения Тульской областной клинической больницы, куда пришла сразу после окончания медицинского училища. Настоящий наставник для юных сотрудниц. Таким как она во время пандемии - цены нет. Потому Ирина сегодня - медсестра инфекционного госпиталя.

ОЛЕГ ЧУРАКОВ

Врач-терапевт отделения анестезиологии-реанимации Окружной больницы N2 Костромского округа. "Если я не пойду, то кто пойдет? Я на себе должен был обязательно попробовать всё. Понял: эта инфекция при грамотных действиях врачей управляема".

ВЛАДИМИР КАПАЦЫН

Заведующий отделением Санкт-Петербургской городской клинической больницы имени Боткина, с первых дней эпидемии эта больница начала принимать пациентов с COVID-19. Коллеги зовут его настоящим героем. А он: "Героями мы себя не считаем, просто делаем свое дело".

ЕЛЕНА ФРОЛОВА

Врач-инфекционист Белгородской областной инфекционной больницы имени Павловского. Профессиональный стаж всего пять лет, но уже подтвердила первую квалификационную категорию. Чуткая, отзывчивая - мнение пациентов. Очень дисциплинированная - отзыв коллег. Идеальное сочетание в работе на переднем крае!

ЛОРЕН СТЕПАНЬЯНЦ

Заместитель главного врача Можайской центральной районной больницы (Московская область), в которой работает более 10 лет. Не забывает про профессию хирурга, регулярно оперирует пациентов, спасая жизни, в том числе и больных коронавирусом.

ИРИНА ПОЛЯКОВА

Рентген-лаборант травмпункта в Ростове-на-Дону. После перепрофилирования 20-й городской больницы вызвалась работать там, в кабинете компьютерной томографии. Это один из самых рискованных участков: здесь делают ту самую КТ, которая подтверждает или опровергает диагноз.

ИГОРЬ ЮРАСОВ

Профессор кафедры гинекологии Дальневосточного медицинского университета оставил на время свое отделение Хабаровской клинической больницы N 10. Доктор медицинских наук возглавил провизорный госпиталь, развернутый в его родной больнице. "Чего я хочу больше всего? Нет, не отдохнуть. Поскорее бы вернуться к операционному столу".

МАКСИМ ПАРФЕНОВ

Фельдшер станции скорой помощи Екатеринбурга. С первых дней работы по пандемии его отличает непоказное бесстрашие. "Это то, чего мне не хватало в работе - сумасшедший драйв и реальная борьба за жизнь больных. Думаю, это то, для чего я пришел в медицину".

Работает в одной бригаде с женой Анастасией.

АНАСТАСИЯ ПАРФЕНОВА

Медсестра станции скорой помощи Екатеринбурга. Работает в режиме сутки через двое, более 200 раз выезжала к пациентам с коронавирусной инфекцией. "Наша цель - вынести, вывезти, поддержать человека. Про себя мы подумаем потом".

АНАСТАСИЯ ГЕЦМАН

Санитарка инфекционного госпиталя Благовещенской городской клинической больницы (Амурская область). С восьми утра до восьми вечера выхаживает пациентов, сраженных коварным вирусом. Короткий перерыв - и снова 12-часовая вахта, теперь ночная. Дома маму ждут дети: дочке девять лет, а сыну - одиннадцать.

ЕГОР ЛАРИН

Врач-реаниматолог многопрофильного медицинского центра "Новомосковский", во время эпидемии помогает коллегам в "Коммунарке". Работает без выходных, спит пять-шесть часов в сутки. В интервью ТАСС призвал москвичей: "Если вам очень хочется пойти к друзьям, подумайте еще раз. Пожалуйста..."

ГЕННАДИЙ ПОПОВ

Заведующий отделением реанимации центра инфекционных болезней Архангельской областной клинической больницы. Именно здесь лечатся самые тяжелые пациенты с COVID-19. Анестезиолог-реаниматолог Попов в медицине уже почти 30 лет. Специалисты с таким опытом сегодня - на вес золота.

ВЛАДИМИР ЛАНГОЛЬФ

Заведующий отделением городской инфекционной больницы Нижнего Тагила. О своих любимых увлечениях - пение и бег - прочно забыл. С утра до ночи - только "красная зона": работа в двух отделениях больницы, которая принимает зараженных пациентов. "Это не врач, это Бог!" - отзыв одного из вылеченных пациентов.

ТАТЬЯНА ЛЕСНЫХ

Врач-терпапевт Московской городской клинической больницы N 64 имени В.В. Виноградова. Мы сфотографировали ее сразу после смены в отделении, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Мягкая, терпимая... Отзыв больного: "Хотелось бы пожелать Татьяне Эдуардовне чуть командного тона в отношении к пациентам".

ДЕНИС ПРОЦЕНКО

Главный врач городской клинической больницы N 40 (в Коммунарке), которая первой в столице приняла на себя удар пандемии. 31 марта, после того, как у него была диагностирована короновирусная инфекция, самоизолировался в своем кабинете и продолжал участвовать в работе с больными. После выздоровления - снова на боевом посту.

ЧИНГИС УНГАРЛИНОВ

Врач-дерматовенеролог из Калмыкии перенес тяжелую форму коронавируса во время работы в обсерваторе. Неделю находился в критическом состоянии. После выздоровления вернулся на работу в обсерватор, действующий на базе Элистинской инфекционной больницы.

ВАЛЕРИЙ ВЕЧОРКО

Главный врач московской городской больницы N 15 имени О.М. Филатова. А начинал трудовую деятельность фельдшером станции скорой помощи в Чернобыльской зоне отселения. Потому и знает хорошо, что такое риск. "Силы у наших врачей, конечно, небезграничны. Но мы работаем..."

ЭЛАДА НАБИЯН

Терапевт Новоусманской районной больницы (Воронежская область). Здесь первыми в области, еще в феврале, начали работать с "ковидными" пациентами. Элада возглавила одну из трех амбулаторных бригад. "Болезнь серьезная. А мы как маленькие солдатики на передовой, где все должны помогать друг другу".

АЛЕКСАНДР ХУРТИН

Врач анестезиолог-реаниматолог Талдомской (Московская область) центральной районной больницы. Стаж работы 25 лет, не женат и бездетен. Потому все время посвящает работе. Там встретил и недавний 50-летний юбилей.

АЛЕКСЕЙ НИКИТИН

Заместитель главврача Омской городской клинической больницы N11, куда поступают вахтовики из Якутии. Из-за многократно возросших нагрузок переехал жить в стационар. "Чувствуем плечо друг друга".

ДАРЬЯ СОШКИНА

Фельдшер выездной бригады 2-й подстанции Больницы скорой медицинской помощи Краснодара. 27 лет, семь из них в профессии. "Самое важное и самое сложное в работе бригады - диагностика".

НАТАЛЬЯ ШЕВЧЕНКО

Главный врач Курильской центральной районной больницы, обеспечивает контроль за всеми, кто прибывает на остров Итуруп с материка и из Южно-Сахалинска.