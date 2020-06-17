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17.06.2020 14:40
Рубрика: Легковые авто

Исследование: кроссоверы убивают пешеходов чаще, чем легковушки

Текст: Борис Захаров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно свежим исследованиям Страхового института дорожной безопасности (американская некоммерческая организация, финансируемая автомобильными страховыми компаниями), кроссоверы и внедорожники в сравнении с другими легковыми автомобилями представляют значительно большую опасность при наезде на пешехода для жизни и здоровья последнего.

Ведущий специалист и один из авторов исследования Страхового института дорожной безопасности Сэм Монфорт уточнил, что решетка радиатора в случае такого ДТП бьет по тазу и грудной клетке пешехода, иными словами, речь идет о более серьезных травмах в сравнении с легковушками.

Фото: iStock
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Кроме того, было установлено, что поскольку кроссоверы и внедорожники обычно тяжелее хэтчбеков, седанов, универсалов и купе, то они имеют более спрямленную и грубую фронтальную часть, что увеличивает число тяжелых ДТП с участием пешеходов и велосипедистов, если авария происходит на скорости выше 30 км/ч.

Отметим также, что SUV представляют также большую опасность при столкновении с менее массивными автомобилями, что в очередной раз подтвердило недавнее громкое ДТП с участием актера Михаила Ефремова, управлявшего Jeep Grand Cherokee, и Сергея Захарова, который находился за рулем фургончика ВИС с "мордой" от Lada Granta.

В то же время вице-президент компании Auto Forecast Solutions (специализируется на бизнес-прогнозах в сфере автоиндустрии) Сэм Фиорани заявил, что нельзя сбрасывать со счетов также менее стабильную управляемость внедорожников и кроссоверов в сравнении с другими легковыми автомобилями. Этот нюанс, по его мнению, также может способствовать росту числа ДТП с участием массивных "полноприводников" и вызывать тяжелые последствия при наезде на пешеходов.

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