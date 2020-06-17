Юбилейный кинофестиваль "Послание к человеку" перенесен на ноябрь

XXX Международный кинофестиваль "Послание к человеку"состоится в этом году не в сентябре, как обычно, а в ноябре. Соответственно, продлен прием заявок - их можно подать до 1 июля 2020 года. "Мы очень надеемся, что эпидемиологическая ситуация в России и во всем мире позволит нам провести фестиваль в привычном формате в кинотеатрах Санкт-Петербурга с 3 по 8 ноября 2020 года", - говорится в релизе, распространенном командой фестиваля.

"Сегодня мы переживаем специфический период в фестивальном движении, когда крупные ежегодные события оказываются отменены. Конечно, некоторые фестивали локального характера уходят в онлайн и пробуют найти в этом выгоду. Это интересный путь, но мы все-таки решили провести "Послание к человеку" в привычном формате - но перенести фестиваль с сентября на ноябрь. Мы не можем прогнозировать, как все сложится, какая будет ситуация, останется ли обязательным социальное дистанцирование. Но мы надеемся провести фестиваль при живом, непосредственным контакте между кино на большом экране и зрителями", - говорит арт-директор фестиваля Андрей Плахов.

На фестивале традиционно планируется провести три конкурса: Международный, Национальный и Экспериментальный конкурс In Silico. Три состава жюри выберут лучших творцов. Организаторы подчеркивают, что по понятным причинам в этом году фестиваль не будет столь масштабным, как к тому привыкли зрители, "обычно курсирующие между десятком площадок, на которых можно встретить Вернера Херцога, Паоло Соррентино, Изабель Юппер и других звезд авторского кино. Но меньший размах позволит сосредоточиться на самом важном и напомнит, что главное фестивальное действо разворачивается не на красной дорожке, а в кинозале".

Конкурсные программы фестиваля, как и прежде, будут посвящены современности, современному человеку, фактурам и приметам времени.

"С одной стороны, сейчас уже снято много документальных и игровых фильмов об изоляции. С другой - документалисты всегда находятся "в изоляции" - их фильмы чаще всего камерные, энергетически насыщенные. Достаточно вспомнить работу одной из победительниц конкурса "Послание к человеку" прошлых лет - фильм "Гармония" Лидии Шейниной. Мы не ждем прорывных фильмов, тематически связанных с карантином - но уже сейчас ясно, что за это время многие проблемы стали более рельефными. Обостряется политическая ситуация в России, происходят глобальные изменения в Америке. Карантин меняет в том числе мировоззренческие позиции - люди чаще обращаются к вечным вопросам, переосмысляют свои взгляды. Мы ждем скорее таких фильмов", - поясняет Алексей Медведев, программный директор кинофестиваля.