Из парка Тауэр-Гроув убрали монумент первооткрывателю Америки

Администрация парка Тауэр-Гроув в штате Миссури демонтировала памятник Христофору Колумбу, простоявший 140 лет. Информация о выданном разрешении на снос монумента появилась на странице в Facebook, сообщает телеканал Fox 2.

"Сегодня Колумб для многих является символом исторического пренебрежения коренными народами и культурами, а также искоренения их общин. Чтобы обеспечить безопасную и приятную атмосферу и для посетителей парка, и для его сотрудников, принято решение убрать памятник", - со ссылкой на заявление администрации парка пишет РИА Новости.

На фоне массовых протестов против расизма, которые прокатились по США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, ранее уже снесен ряд памятников солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения страны.