Постановление правительства Ленинградской области от 17 июня 2020 года № 414 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области" следующие изменения:

в пункте 1.10 слово "всех" исключить;

абзац седьмой пункта 1.28 изложить в следующей редакции:

"Запрещается проведение массовых гуляний, спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий, за исключением мероприятий, предусмотренных разделом "Массовые мероприятия" приложения 2 к настоящему постановлению.";

приложение 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации) дополнить строкой 25 следующего содержания:

"25. Массовые мероприятия | Запрещается | Запрещается | Разрешается при применении средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, респираторы)";

приложение 4 (Региональный план поэтапного снятия ограничительных мероприятий, действующих в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с учетом Методических рекомендаций Роспотребнадзора от 8 мая 2020 года МР 3.1.0178-20) дополнить строкой 25 следующего содержания:

"25. Массовые мероприятия | Запрещается | Запрещается | Разрешается при применении средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, респираторы) | Разрешается | Разрешается | Разрешается".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 18 июня 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







