Минск: Дмитрий Мезенцев прокомментировал подготовку соглашения по нефти

Многие "десятки миллионов долларов", по словам посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева, составит сумма межбюджетных расчетов по нефти между Москвой и Минском, уточнив, что они будут определены по итогам текущего года.

Посол прокомментировал журналистам 17 июня ход подготовки соглашения между министерствами финансов Союзного государства по межбюджетным расчетам по нефти. Речь идет, по его словам, о компенсации оставшейся части премии за счет российского бюджета.

"Надо полагать, что окончательную сумму компенсации или, скажем, льготирования поставок российской нефти со стороны российских партнеров можно будет определить, когда по итогам года мы будем знать, сколько всего потребили два НПЗ и просто помножить эту сумму поддержки", - объяснил технологию расчетов высокопоставленный российский дипломат.

Он пояснил, что специалисты помножат "объем той нефти, который будет поставлен, на ту цифру, которая будет в ближайшее время закреплена в подписанных соглашениях. Это просто будет арифметическое перемножение". Посол дал понять, что как только будет закрыт баланс этого года, будет доложено "без утайки, на какие десятки и десятки миллионов долларов была оказана поддержка в энергонефтяной сфере Беларуси".

Как уже информировал "СОЮЗ", поставки от крупных российских нефтяных компаний приостанавливались в начале года из-за отсутствия окончательной договоренности по цене энергоносителя.

Кстати, в белорусском Минфине еще 25 марта сообщали о начале работы над механизмом межбюджетных нефтяных расчетов. "Нет никаких сомнений, что такая договоренность будет подтверждена письменным соглашением, дополнительным протоколом. Это тоже итог особого союзнического отношения российской стороны к братской Беларуси. Это серьезные шаги в поддержку того запроса, который был обозначен из Минска в конце ушедшего - начале этого года. Сумма значительная", - подчеркнул посол России, напомнив, что осенью прошедшего года были согласованы и балансы поставок.