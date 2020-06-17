Постановление правительства Мурманской области от 15 июня 2020 года № 422-ПП "О внесении изменений в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях поэтапного снятия ограничительных мероприятий на территории Мурманской области, на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 11.06.2020 № 55 Правительство Мурманской области постановляет:

1. Внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 15.06.2020 № 415-ПП), следующие изменения:

1.1. Абзац второй подпункта 5 пункта 2.3 изложить в редакции:

"Лабораторное исследование биологического материала граждан, зарегистрированных по месту жительства (пребывания) на территории Мурманской области, осуществляется за счет средств областного бюджета.".

1.2. В Пункте 2.4:

1.2.1. Последнее предложение абзаца третьего подпункта 2 изложить в редакции:

"Лабораторное исследование биологического материала граждан, зарегистрированных по месту жительства (пребывания) на территории Мурманской области, осуществляется за счет средств областного бюджета.".

1.2.2. Дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) прибывают на территорию Мурманской области в целях индивидуального отдыха или отдыха в составе семьи в гостевые дома, минигостиницы или на базы отдыха вместимостью не более 20 человек (далее -туристические объекты), находящиеся на территориях муниципальных образований Кандалакшский район, Терский район, Кольский район, Печенгский район и Ловозерский район при соблюдении следующих условий:

- уведомление гражданином о своем размещении и размещении членов его семьи в целях отдыха на туристических объектах с использованием портала "CoViD-19. Мурманский оперативный штаб" в соответствии с Порядком организации размещения граждан в гостевых домах, минигостиницах и на базах отдыха в целях индивидуального отдыха или отдыха в составе семьи (приложение № 4);

- следование к месту отдыха любым видом транспорта;

- наличие документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), заявителя и каждого из членов его семьи, включая несовершеннолетних детей, полученного непосредственно перед прибытием на территорию Мурманской области (не позднее трех дней без учета времени нахождения в пути) либо документа, подтверждающего, что гражданин ранее перенес коронавирусную инфекцию, выданного медицинской организацией (выписка из медицинской карты стационарного больного, справка медицинской организации, в которой гражданин проходил лечение в амбулаторных условиях, или выписка из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях);

- минимизация посещения общественных мест населенных пунктов, находящихся рядом с туристическими объектами, за исключением передвижения по маршрутам в составе организованных групп численностью не более 20 человек".

1.3. Подпункт И пункта 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие настоящего подпункта не распространяется на гостевые дома, мини-гостиницы и базы отдыха вместимостью не более 20 человек, находящиеся на территориях муниципальных образований Кандалакшский район, Терский район, Кольский район, Печенгский район и Ловозерский район (в том числе предоставляющие услуги по организации отдыха в составе организованных групп), деятельность которых осуществляется с учетом условий, установленных подпунктом 35 пункта 3.2 Правил.".

1.4. Пункт 3.2 дополнить подпунктом 35 следующего содержания:

"35) Деятельность туристических объектов, находящихся на территориях муниципальных образований Кандалакшский район, Терский район, Кольский район, Печенгский район и Ловозерский район (в том числе предоставляющих услуги по организации отдыха в составе организованных групп), осуществляется при соблюдении следующих условий:

- согласование начала деятельности по предоставлению гостиничных услуг на туристических объектах с использованием портала "COVID-19. Мурманский оперативный штаб" в соответствии с Порядком согласования начала деятельности по предоставлению гостиничных услуг гражданам в гостевых домах, мини-гостиницах и на базах отдыха (приложение № 5);

- использование туристического объекта в целях индивидуального отдыха граждан или отдыха в составе семьи;

- заселение граждан на туристическом объекте исключительно при наличии документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), заявителя и каждого из членов его семьи, включая несовершеннолетних детей, полученного непосредственно перед прибытием на территорию Мурманской области (не позднее трех дней без учета времени нахождения в пути) либо документа, подтверждающего, что гражданин ранее перенес коронавирусную инфекцию;

- размещение в комнатах не более 2 человек при индивидуальном отдыхе или не более 4 человек для членов семьи;

- соблюдение рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения), утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 04.06.2020 (МР 3.1/2.1.0193-20);

- запрет на формирование организованных групп для передвижения по маршрутам численностью более 20 человек;

- запрет на размещение на туристическом объекте лиц в возрасте старше 65 лет.

1.5. Дополнить приложением № 4 "Порядок организации размещения граждан в гостевых домах, мини-гостиницах и на базах отдыха в целях индивидуального отдыха или отдыха в составе семьи" согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.6. Дополнить приложением № 5 "Порядок согласования начала деятельности по предоставлению гостиничных услуг гражданам в гостевых домах, мини-гостиницах и на базах отдыха" согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.2.2 пункта 1.2, пункта 1.5, вступающих в силу 19.06.2020, пунктов 1.3, 1.4 и 1.6, вступающих в силу 17.06.2020.

Губернатор Мурманской области А.Чибис





Приложение № 1 к постановлению Правительства Мурманской области от 15.06.2020 № 422-ПП





"Приложение № 4 к Правилам

Порядок организации размещения граждан в гостевых домах, минигостиницах и на базах отдыха в целях индивидуального отдыха или отдыха в составе семьи

1. Настоящий Порядок устанавливает правила уведомления гражданином о своем размещении в целях отдыха в гостевых домах, минигостиницах и на базах отдыха вместимостью не более 20 человек, находящихся на территориях муниципальных образований Кандалакшский район, Терский район, Кольский район, Печенгский район и Ловозерский район (далее -туристические объекты).

2. Уведомление гражданина о своем размещении в целях отдыха на туристических объектах (далее - Уведомление о размещении) осуществляется с использованием портала "COVID-19. Мурманский оперативный штаб" (далее - Портал).

3. Уведомление о размещении осуществляется путем подачи электронной заявки на Портал. В случае совместного отдыха с членами семьи электронная заявка на Портал подается одним из совершеннолетних членов семьи на всех членов семьи, включая несовершеннолетних детей.

4. Рассмотрение электронной заявки и принятие Уведомления о размещении или об отклонении Уведомления о размещении осуществляется уполномоченным лицом Комитета по туризму Мурманской области в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи электронной заявки.

5. Гражданин подает на Портал по адресу https://covid.gov-murman.ru/forms/ электронную заявку, в которой указывается информация:

1) О заявителе и членах семьи, следующих с заявителем:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);

- дата рождения;

- серия и номер паспорта (свидетельства о рождении);

- адрес заявителя;

- адрес электронной почты заявителя.

2) Об организации, предоставляющей гостиничные услуги на туристическом объекте, путем выбора из выпадающего списка организаций, получивших согласование начала деятельности по предоставлению гостиничных услуг гражданам на территории Мурманской области.

3) О датах начала и окончания отдыха на туристическом объекте.

5.1. К заявке прикрепляются электронные образы:

- документа, удостоверяющего личность заявителя и каждого из членов его семьи (в том числе свидетельства о рождении детей);

документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), заявителя и каждого из членов его семьи, включая несовершеннолетних детей, полученного непосредственно перед прибытием на туристический объект (не позднее трех дней без учета времени нахождения в пути) либо документа, подтверждающего, что гражданин ранее перенес коронавирусную инфекцию, выданного медицинской организацией (выписка из медицинской карты стационарного больного, справка медицинской организации, в которой гражданин проходил лечение в амбулаторных условиях, или выписка из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях).

5.2. В случае если электронная заявка заполнена в соответствии с настоящим Порядком, на электронную почту гражданина, указанную в электронной заявке, направляется подтверждение принятия Уведомления о размещении.

5.3. Уведомление о размещении отклоняется в следующих случаях:

- наличия в электронной заявке недостоверных или неполных сведений;

- подтверждения факта необходимости соблюдения гражданином, направившим электронную заявку, и (или) указанными в этом Уведомлении членами его семьи, режима самоизоляции.

В случае отклонения Уведомления о размещении соответствующая информация направляется на электронную почту гражданина, указанную в электронной заявке.

6. Уведомление о размещении действительно с момента подтверждения его принятия до даты окончания отдыха на туристическом объекте.

7. Основаниями для прекращения (аннулирования) Уведомления о размещении являются:

- выявление факта представления при направлении электронной заявки на Портал недостоверных сведений;

- нарушение Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП.

8. В случае возникновения вопросов, касающихся работы Портала, необходимо обращаться в службу поддержки по телефону 8800 222 51 00.





Приложение № 2 к постановлению Правительства Мурманской области от 15.06.2020 № 422-ПП





"Приложение № 5 к Правилам

Порядок согласования начала деятельности по предоставлению гостиничных услуг гражданам в гостевых домах, мини-гостиницах и на базах отдыха

1. Настоящий Порядок устанавливает правила получения согласования начала деятельности по предоставлению гостиничных услуг гражданам в гостевых домах, мини-гостиницах и на базах отдыха.

2. Действие настоящего Порядка распространяется на организации, индивидуальных предпринимателей, предоставляющих гостиничные услуги в гостевых домах, мини-гостиницах и на базах отдыха вместимостью не более 20 человек, находящихся на территориях муниципальных образований Кандалакшский район, Терский район, Кольский район, Печенгский район и Ловозерский район (далее - туристические объекты).

3. Согласование начала деятельности на туристических объектах (далее - Согласование) осуществляется с использованием портала "CoViD-19. Мурманский оперативный штаб" (далее - Портал).

4. Согласование осуществляется на основании электронной заявки, подаваемой на Портал уполномоченным лицом организации (индивидуальным предпринимателем), предоставляющей гостиничные услуги на туристических объектах.

5. Рассмотрение электронной заявки и принятие решения о Согласовании или об отказе в Согласовании осуществляется уполномоченным лицом Комитета по туризму Мурманской области в течение двух рабочих дней, следующих за днем подачи электронной заявки.

6. В получении Согласования отказывается в случаях:

- наличия в электронной заявке на его получение недостоверных или неполных сведений;

- отсутствия согласия на соблюдение методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0187-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1.

Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения) (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.05.2020);

7. Для получения Согласования уполномоченное лицо организации (индивидуальный предприниматель), предоставляющей гостиничные услуги на туристических объектах, подает на Портал по адресу https ://covid. go v-murman.ru/forms/ электронную заявку, в которой указывается информация:

1) Об организации (индивидуальном предпринимателе):

- наименование организации (индивидуального предпринимателя) и ее местонахождение в соответствии с учредительными документами;

- ОГРН/ИНН;

- наименование туристического объекта и место его нахождения с указанием полного адреса;

- телефон и электронная почта организации.

2) О дате начала деятельности по предоставлению гостиничных услуг на туристическом объекте.

7.1. К электронной заявке прикрепляются:

- электронные образы документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

- обзорные фотографии туристического объекта (до трех штук);

- согласие на соблюдение методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0187-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения) (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.05.2020).

7.2. По результатам рассмотрения электронной заявки на указанную в ней электронную почту организации (индивидуального предпринимателя) направляется уведомление о результатах рассмотрения электронной заявки с информацией о Согласовании либо об отказе в Согласовании.

7.3. Согласование действительно с момента его оформления.

8. Основаниями для прекращения (аннулирования) Согласования являются:

- выявление факта представления при получении Согласования недостоверных сведений;

- нарушение Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП.

9. В случае возникновения вопросов, касающихся работы Портала, необходимо обращаться в службу поддержки по телефону 8800 222 51 00.







