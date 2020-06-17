На Мальорку не пустили несколько десятков туристов из ФРГ и Швейцарии

Новости

Оскар Айзек сыграет в экранизации фантастического рассказа Ю Несбё 13:45
С начала 2020 года рост фармацевтической промышленности составил 30% 13:44
Глава МВД РФ поздравил подчиненных, получивших очередные звания 13:41
Песков подтвердил установку дезинфекционных тоннелей в Кремле и Ново-Огарево 13:39
Уральским детям с коронавирусом передали более 2,5 тысяч подарков 13:38
Минтруд ожидает пика безработицы в третьем квартале 2020 года 13:30
Составлен рейтинг самых эффективных международных спортивных федераций 13:29
Дивизии имени Ф.Э. Дзержинского исполнилось 96 лет 13:29
За пять лет производство отечественных фармсубстанций выросло на 60% 13:28
В Кремле нет позиции по предложению урезать новогодние каникулы 13:27
Бен Уишоу сыграет в экранизации мемуаров врача "Будет больно" 13:23
Один человек погиб при падении легкомоторного самолета в Одессе 13:22
Росреестр поможет Узбекистану создать систему кадастровой оценки 13:20
Генпрокуратура разберется с увольнениями под предлогом пандемии 13:16
В Омской области вдвое снизили ставку по ипотеке 13:15
Вспышку COVID-19 выявили в роддоме Перми 13:15
В Башкирии четырех пропавших туристов нашли на берегу реки 13:13
Юбилейный кинофестиваль "Послание к человеку" перенесен на ноябрь 13:09
В Москве появится велопатруль 13:05
Колокольцев причислил IT-преступность к современным угрозам 13:04
Новый пикап Mazda BT-50 построили на платформе Isuzu D-Max 13:02
СК проверит следы ДНК на долларах, изъятых по делу двух генералов МВД 13:01
Прокуратура расследует дело о радикальной группе из числа резервистов бундесвера 12:58
Видео: как выглядел бы Робокоп, если бы его сыграл Шварценеггер 12:57
В Петербурге бывший работник потребовал зарплату, угрожая ружьем 12:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
17.06.2020 13:15
Рубрика: В мире

На Мальорку не пустили несколько десятков туристов из ФРГ и Швейцарии

Текст: Юрий Когалов
Балеарские острова стали первым регионом Испании, который начал принимать иностранных туристов. Однако для того, чтобы отдохнуть на Мальорке, Менорке или Ибице в ближайшие дни, пока вся остальная Испания еще закрыта на карантин, надо соответствовать нескольким условиям: быть гражданином Германии и пользоваться самолетами, перелет на которых организует немецкая туристическая компания Tui Group. Только эта фирма смогла договориться с местными властями о VIP-допуске на острова для своих клиентов, проживающих в землях ФРГ с низким числом инфицированных коронавирусом.

В первый день, 15 июня, попасть на испанские курорты легально смогли 350 туристов, прилетевших из Дюссельдорфа и Франкфурта-на-Майне. А вот тех, кто попытался это сделать на свой страх и риск, перехватила полиция и депортировала на родину. Речь идет о нескольких десятках путешественников из Швейцарии и Германии.

Фото: LLUIS GENE / AFP
Испания приняла первых иностранных туристов

Дело в том, что аэропорт Пальмы-де-Мальорки принимает не только внутренние и согласованные с Tui Group рейсы. Вот некоторые, смущенные рекламой, и решили, что доступ на Балеарские острова открыт для всех. О своей ошибке они узнали только по прилету.

Стоит отметить, что, несмотря на карантин, действующий в Испании уже три месяца, в исключительных случаях можно было пересечь границу пиренейского королевства: разрешение давалось дипломатам, сопровождающим грузов, в форс-мажорных обстоятельствах. Именно поэтому аэропорт на Мальорке продолжал принимать международные рейсы все это время. При этом прибывающие должны были провести 14 дней в карантине, как того требует правительство страны.

Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images
Испания открывает границы со странами Евросоюза

Пока это правило продолжает действовать как минимум до следующего понедельника. Исключение было сделано только для тех самых клиентов Tui Group, которых размещают в гостиницах, включенных с экспериментальную туристическую программу Балеарских островов.

Согласно договоренности, до конца месяца на Балеарские острова могут прибыть чуть менее 11 тысяч немцев. Впрочем, за минувшие выходные соглашение успело несколько устареть, ведь Мадрид сдвинул сроки открытия границ для туристов. Вместо 1 июля они теперь смогут попасть на испанские курорты уже 21 июня, когда в стране будет снят карантин. Так что пользоваться своим преимуществом граждане Германии смогут только неделю.

В мире Европа Испания

Главное сегодня

МИД РФ назвал дату конференции стран ДОН в связи с выходом США из договора
Медведев рассказал о трех экономических шоках в России
Госдуме предложили ввести пособие для родителей-одиночек
Кабмин отменил свыше 450 актов советских госорганов
ФСБ задержала двух участников нападения на Дагестан в 1999 году
ВОЗ сообщила о прорыве в лечении самых тяжелых больных COVID-19
Зачем протестующие превратили столицу штата Вашингтон в "автономную зону"
Как на практике заработало авиасообщение в пределах Шенгенской зоны