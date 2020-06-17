На Мальорку не пустили несколько десятков туристов из ФРГ и Швейцарии

Балеарские острова стали первым регионом Испании, который начал принимать иностранных туристов. Однако для того, чтобы отдохнуть на Мальорке, Менорке или Ибице в ближайшие дни, пока вся остальная Испания еще закрыта на карантин, надо соответствовать нескольким условиям: быть гражданином Германии и пользоваться самолетами, перелет на которых организует немецкая туристическая компания Tui Group. Только эта фирма смогла договориться с местными властями о VIP-допуске на острова для своих клиентов, проживающих в землях ФРГ с низким числом инфицированных коронавирусом.

В первый день, 15 июня, попасть на испанские курорты легально смогли 350 туристов, прилетевших из Дюссельдорфа и Франкфурта-на-Майне. А вот тех, кто попытался это сделать на свой страх и риск, перехватила полиция и депортировала на родину. Речь идет о нескольких десятках путешественников из Швейцарии и Германии.

Дело в том, что аэропорт Пальмы-де-Мальорки принимает не только внутренние и согласованные с Tui Group рейсы. Вот некоторые, смущенные рекламой, и решили, что доступ на Балеарские острова открыт для всех. О своей ошибке они узнали только по прилету.

Стоит отметить, что, несмотря на карантин, действующий в Испании уже три месяца, в исключительных случаях можно было пересечь границу пиренейского королевства: разрешение давалось дипломатам, сопровождающим грузов, в форс-мажорных обстоятельствах. Именно поэтому аэропорт на Мальорке продолжал принимать международные рейсы все это время. При этом прибывающие должны были провести 14 дней в карантине, как того требует правительство страны.

Пока это правило продолжает действовать как минимум до следующего понедельника. Исключение было сделано только для тех самых клиентов Tui Group, которых размещают в гостиницах, включенных с экспериментальную туристическую программу Балеарских островов.

Согласно договоренности, до конца месяца на Балеарские острова могут прибыть чуть менее 11 тысяч немцев. Впрочем, за минувшие выходные соглашение успело несколько устареть, ведь Мадрид сдвинул сроки открытия границ для туристов. Вместо 1 июля они теперь смогут попасть на испанские курорты уже 21 июня, когда в стране будет снят карантин. Так что пользоваться своим преимуществом граждане Германии смогут только неделю.