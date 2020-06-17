Названы регионы, где запланированы аукционы по выкупу квартир

ДОМ.РФ назвал еще десять регионов, где в ближайшее время будут объявлены аукционы по выкупу невостребованных квартир у застройщиков.

Аукционы пройдут в Калужской, Липецкой, Новосибирской, Ростовской, Смоленской, Тюменской, Ульяновской, Ярославской областях, в Ставропольском крае и Республике Башкортостан.

Первые аукционы были объявлены в конце мая в Воронежской области и Красноярском крае. Заявки на участие в них подали один и три застройщика соответственно.

После того как рынок активизировался в связи с запуском программы ипотеки с господдержкой под 6,5% и субсидирования кредитов застройщикам, к такой мере поддержки как выкуп квартир девелоперы пока "присматриваются", сказал на днях вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

На выкуп квартир у застройщиков предполагается направить 50 млрд рублей, которые распределяются между регионами пропорционально объемам строительства. Застройщики должны предложить дисконт к среднерыночной цене продаж в каждом своем доме, при этом минимум 30% квартир в здании должно быть уже продано по договорам долевого участия. Дома, по которым предложены наибольшие скидки, рассматриваются для выкупа в первую очередь.