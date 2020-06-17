Новости

Захарова рассказала, по кому ударят санкции США против "Северного потока-2" 19:50
Каким профессиям чаще всего учатся пожилые люди 19:48
В законодательство внесены поправки о мониторинге запахов в воздухе 19:46
Названы регионы, где запланированы аукционы по выкупу квартир 19:15
МИД России оценил американский "Акт Цезаря" против Сирии 19:11
Росстат рассказал о том, насколько выросли цены за неделю 19:10
Росстат представил первую оценку ВВП России за первый квартал 19:07
Замглавы района Дагестана попал в больницу после драки 19:06
Минск: О чем повествуют музейные экспонаты выставки "Наша общая Победа" 19:04
Медведев: Туристической отрасли необходимы масштабные меры поддержки 19:01
Суд продлил арест фигурантам дела о прорыве дамб на реке Сейба 18:59
Автор документального фильма о Лемми из Motörhead снимет байопик о нем 18:56
Видео: В Ярославле ливень затопил улицы 18:56
В Москве задержали банкиров, растративших миллиарды рублей 18:53
В Ростове оштрафовали торговца пропусками во время самоизоляции 18:51
Ивановские врачи спасли ребенка беременной женщины, умершей от COVID 18:49
Зоя Бербер рассказала о постельной сцене в "Проекте "Анна Николаевна" 18:44
Захарова: Россия готова участвовать в обновлении завода в Пакистане 18:38
Стали известны причины ареста экс-главы Пятигорска 18:30
В Москве побит температурный рекорд 128-летней давности 18:26
МИД: Москва будет следить за шагами Токио по прекращению развертывания ПРО 18:25
Медведев предложил лизинговые каникулы для туристических предприятий 18:20
Медведев: Пандемия может стать стимулом для развития внутреннего туризма 18:03
В МВД состоялось заседание штаба по профилактике правонарушений 17:49
Петербуржцев попросили не кормить крякв 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
17.06.2020 19:15
Рубрика: Экономика

Названы регионы, где запланированы аукционы по выкупу квартир

Текст: Марина Трубилина
ДОМ.РФ назвал еще десять регионов, где в ближайшее время будут объявлены аукционы по выкупу невостребованных квартир у застройщиков.

Аукционы пройдут в Калужской, Липецкой, Новосибирской, Ростовской, Смоленской, Тюменской, Ульяновской, Ярославской областях, в Ставропольском крае и Республике Башкортостан.

Первые аукционы были объявлены в конце мая в Воронежской области и Красноярском крае. Заявки на участие в них подали один и три застройщика соответственно.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
Как будет выполняться национальный проект по жилью

После того как рынок активизировался в связи с запуском программы ипотеки с господдержкой под 6,5% и субсидирования кредитов застройщикам, к такой мере поддержки как выкуп квартир девелоперы пока "присматриваются", сказал на днях вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

На выкуп квартир у застройщиков предполагается направить 50 млрд рублей, которые распределяются между регионами пропорционально объемам строительства. Застройщики должны предложить дисконт к среднерыночной цене продаж в каждом своем доме, при этом минимум 30% квартир в здании должно быть уже продано по договорам долевого участия. Дома, по которым предложены наибольшие скидки, рассматриваются для выкупа в первую очередь.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость

Главное сегодня

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год
В Совфеде объяснили, почему голосование по Конституции важно провести сейчас
Новак: Россия ответственно относится к своим обязательствам в ОПЕК+
Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу на 2021 год
МИД РФ: Решение НАТО дать Украине статус партнера имеет политическую подоплеку
Биржевая цена бензина марки АИ-95 превысила исторический максимум
как сэкономить на квартплате
Роскачество проверило бензин на АЗС