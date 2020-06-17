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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Новый закон о госбезопасности Сянгана восстановит порядок

После введения нового закона о госбезопасности в особом административном районе Сянган наступит поворотный момент в обуздании хаоса и восстановлении порядка, считают эксперты. Закон обеспечит долгосрочную и стабильную реализацию в Сянгане политики "Одно государство, два строя", цитирует их мнение информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Недавно в Шэньчжэне (провинция Гуандун, Южный Китай) прошла международная конференция в честь 30-й годовщины публикации Основного закона КНР об ОАР Сянган. В мероприятии под девизом: "Отстаивать и улучшать систему "Одно государство, два строя" приняли участие около 200 экспертов и ученых континентального Китая, ОАР Сянгана и Аомэня, а также России, Великобритании, Германии, Испании и Индии.

Закон о государственной безопасности в ОАР Сянган принят в соответствии с 23-й статьей Основного закона ОАР Сянгана, касающейся делегирования законотворческой деятельности, связанной с государственной безопасностью, и основан на полной поддержке Сянгана.

Однако за 23 года, прошедшие с момента возвращения Сянгана под юрисдикцию Китая, конституционные права, касающиеся госбезопасности в ОАР, не только не выполнялись, но и неоднократно подвергались стигматизации и демонизации со стороны некоторых политических сил, из-за чего Сянгану не удалось ликвидировать пробелы в обеспечении госбезопасности.

Основные цели принятия Основного закона ОАР Сянгана - обеспечение государственного единства и территориальной целостности, а также сохранение процветания и стабильности в районе. Тем не менее, антикитайские силы и участники беспорядков в Сянгане ради достижения своих интересов игнорируют сдержанный подход центрального правительства, которое не стремится действовать в ущерб интересов 7 миллионов сянганцев. Ни одно правовое государство не допустит подобного.

Выступая на конференции в Шэньчжэне, заместитель руководителя Канцелярии Госсовета КНР по делам Сянгана и Аомэня Дэн Чжунхуа отметил, что разработка соответствующих решений по законодательству о госбезопасности в Сянгане и последующие решения - лучшая возможность отпраздновать 30-летие принятия Основного закона ОАР Сянгана.

Недавно член Законодательного совета ОАР Сянгана Е-Лю Шуи, которая ранее была начальником Управления безопасности ОАР Сянгана, в интервью немецким СМИ отметила, что введение законодательства о госбезопасности в Сянгане - законное право Китая по защите государственной безопасности и государственных интересов.

Некоторые участники конференции говорили, что в условиях угрозы национальным интересам законодательство о государственной безопасности в Сянгане позволит совершенствовать систему "одно государство, два строя". Оно, несомненно, внесет свежую струю в развитие Сянгана, считают эксперты.

Факты все более отчетливо доказывают, что по мере продвижения законодательства о госбезопасности в Сянгане постепенно восстанавливается общественный порядок, улучшается бизнес-среда. Все это способствует дальнейшему повышению статуса Сянгана как финансового центра, центра морской логистики и коммерческого центра, а также содействует инвестиционной активности и развитию нормальной деловой деятельности предприятий со всего мира.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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