Обновлен состав Оргкомитета ПМЭФ

Утвержден новый состав Организационного комитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума. В состав Оргкомитета вошли представители Правительства, Администрации Президента Российской Федерации, администрации Санкт-Петербурга, топ-менеджеры крупнейших государственных корпораций, представители бизнес-объединений и общественных организаций.

Как сообщалось ранее, XXIV Петербургский международный экономический форум состоится в 2021 году. Страной - гостем ПМЭФ-2021 станет Катар. Организатором форума выступает Фонд "Росконгресс". Форум вновь примет представителей бизнеса со всего мира и сможет продемонстрировать лучшие достижения российских производителей, а также все великолепие культурной столицы России - Санкт-Петербурга.

"Подготовка к ПМЭФ-2021 идет в плановом режиме, сформированы рабочие группы Оргкомитета, которые начинают работу по своим направлениям: деловая программа, работа с партнерами и участниками, разработка регламента медицинского и транспортного обеспечения, программа продвижения мероприятия за рубежом и другие вопросы. Мы уже получаем множество заявок на участие из разных стран мира и уверены, что мировая экономика выйдет из кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и следующий Форум пройдет с традиционно высоким уровнем представительства", - сказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Антон Кобяков.