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Опубликован тизер драмы "Гнездо" с Джудом Лоу

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    17.06.2020, 14:14
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ IFC Films Фото: youtube.com/ IFC Films
Фото: youtube.com/ IFC Films

В Сети появился первый тизер англо-канадской психологической драмы Шона Деркина "Гнездо" (The Nest) с Джудом Лоу, Кэрри Кун, Энн Рейд, Чарли Шотуэллом и Адилем Ахтаром в главных ролях.

Фото: kinopoisk.ru
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Герой Лоу, Рори - успешный предприниматель, некогда начавший свою карьеру брокером на товарной бирже. Со временем он перебрался из родной Великобритании в США, где женился на Эллисон (Кэрри Кун). Дела Рори пошли в гору, у супружеской четы появились дети, и в начале восьмидесятых Рори удается уговорить Эллисон расстаться с американской глубинкой и переехать к нему на родину.

Они арендуют большую викторианскую усадьбу, Эллисон получает возможность осуществить свою мечту на новом месте - построить конюшню и заняться разведением лошадей. Рори понимает необходимость поддержания своей репутации, прилагает все силы, чтобы дать детям хорошее образование, но финансовая сторона начинания не всегда соответствует его ожиданиям.

Чтобы остаться на плаву, ему приходится идти на хитрости, и постоянная борьба за место под солнцем постепенно начинает оказывать разрушительное влияние не только на его психику, но и на динамику отношений в семье. Супруги узнают о себе много нового - в частности, на поверхности оказывается все то, что подсознательно замалчивалось на протяжении многих лет.

Премьера драмы состоялась 26 января 2020 года в рамках кинофестиваля Sundance, отечественный прокат начнется 24 сентября.

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