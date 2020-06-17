На юге столицы произошла перестрелка

Полицейские задержали подозреваемого в причинении огнестрельного ранения мужчине на юге столицы. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В пресс-службе рассказали, что стрельба произошла ул. Михневская. Подозреваемым оказался 37-летний москвич, у которого изъяли травматический пистолет. По данным полиции, на оружие есть разрешительные документы. Пострадавшего госпитализировали.

Как выяснили полицейские, между потерпевшим и злоумышленником произошел конфликт, в результате которого последний открыл огонь. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью. Он отправлен под домашний арест.