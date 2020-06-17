Песков подтвердил установку дезинфекционных тоннелей в Кремле и Ново-Огарево

Дезинфекционные тоннели были установлены в Кремле и загородной резиденции президента Ново-Огарево в разгар эпидемии, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На просьбу журналистов подтвердить информацию РИА Новости, что в резиденции Владимира Путина есть дезинфекционный тоннель, представитель Кремля заявил: "Это действительно так. Такие средства дезинфекции установлены и в Кремле. В Кремле их даже две штуки". Есть такой туннель и в Ново-Огарево - это сейчас основная рабочая база президента, оттуда он ездит в Кремль и возвращается обратно, там проводит много мероприятий, туда к нему приезжают на встречи люди по работе, пояснил Песков.

Как пояснил пресс-секретарь президента, связано это с эпидемиологической обстановкой. "Они были установлены в самый разгар эпидемии", - уточнил он.

"Сейчас тоже продолжается определенный режим ограничений, хотя в большой степени многие из них уже сняты. Но все-таки остается режим ношения масок и перчаток. И, конечно, там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности вполне оправданы и объяснимы", - заключил Песков.