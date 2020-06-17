В больнице под Тверью умерла семилетняя девочка

Тверские следователи выясняют причину смерти в реанимационном отделении больницы малолетнего ребенка.

В следственном управлении СК РФ по Тверской области сообщили, что 17 июня в ведомство поступила информация о гибели девочки 2013 года рождения. Она скончалась в реанимации Кимрской ЦРБ.

- По данному факту следственный отдел по городу Кимры незамедлительно организовал проведение доследственной проверки, - рассказали в СУ СК. - Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся процессуальные действия.

Свою проверку по факту гибели ребенка организовала также прокуратура региона.

- По результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению медицинскими работниками больницы федерального законодательства, а также исполнению родителями обязанностей по защите прав и законных интересов несовершеннолетней, - пояснили в надзорном ведомстве.