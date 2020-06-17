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В Москве обокрали звезду ситкома "Воронины" Анну Данькову

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    17.06.2020, 12:09
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Актриса Анна Данькова стала жертвой злоумышленника, когда делала покупки - у нее из сумки вытащили дорогой смартфон.

Фото: instagram.com/ fkirkorov
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Как передает KP.RU, инцидент имел место на улице Снежная российской столицы, где 45-летняя актриса приобретала продовольствие, "внезапно заметив, что телефон, который всегда был под рукой, исчез".

Проверив карманы и сумочку, Анна поняла, что ее обокрали - преступник лишил женщину смартфона, пока она выбирала продукты.

Источник издания в правоохранительных органах подтвердил, что в полицию обратилась "актриса театра "Содружество актеров Таганки" Данькова, сообщив, что неизвестный вытащил у нее телефон iPhone XS Max".

Артистка сразу же заблокировала привязанные к номеру банковские карты, "поэтому никаких списаний воры произвести не успели".

Полиция проводит проверку.

Данькова - актриса театра, кино, ТВ, певица. Родилась в поселке Татищево Саратовской области.

На экранах - с 2002-го. Среди работ - "Дневник убийцы", "Воронины", "След" (роль - патологоанатом), "Настоящий Дед Мороз" (любовница-блондинка), "Закон и порядок", "Дикий", "Уральская кружевница" (любовница Степана), "Лесник".

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