В Воронеж передали троллейбусы из Москвы

Первую партию электротранспорта доставили из столицы на безвозмездной основе. Всего Воронеж получит 15 подержанных машин, прошедших основательный ремонт.

Первые шесть троллейбусов уже прибыли в Воронеж, остальные доставят позже. Фото: WWW.VORONEZH-CITY.RU

Эти троллейбусы отработали на дорогах Москвы 12-16 лет. В последние годы ГУП "Мосгортранс" регулярно дарит машины с таким сроком службы городам Центральной России. Войти в программу, пусть и не с первого раза, удалось и столице Черноземья. Идею подали местные общественники. Их поддержали чиновники мэрии и правительства области: на закупку нового электротранспорта денег в муниципальном бюджете нет.

Как уже сообщала "РГ", для передачи были отобраны троллейбусы 2003-2007 годов выпуска, которые находятся в хорошем техническом состоянии (в том числе после капремонта).

- Эти машины были законсервированы и ждали оформления всех документов. Затем была заказана доставка, и девятого июня первые три троллейбуса прибыли в наш город. Поскольку они стояли в депо, а не эксплуатировались, специалистам МКП "Воронежпассажиртранс" нужно будет их проверить, провести все необходимые технические операции. После постановки на учет машины смогут выйти на улицы города, - рассказал заместитель руководителя управления транспорта администрации Воронежа Максим Захаров.

Следующие партии "рогатых" поступят в город в ближайшее время. Направления, по которым станут курсировать эти троллейбусы, определят с учетом пассажиропотоков.

После технической проверки и постановки на учет машины смогут выйти на улицы города

В советское время в Воронеже было 17 троллейбусных маршрутов. Сегодня их всего четыре (причем некоторые дублируются автобусами). До введения режима самоизоляции на линию ежедневно выходило около 30 "рогатых" машин. В связи с резким уменьшением количества пассажиров движение троллейбусов было прекращено на два месяца, теперь его возобновляют.

- Дополнительные единицы электротранспорта позволят увеличить количество подвижного состава и улучшить обслуживание воронежцев на имеющихся троллейбусных маршрутах. Также это поможет поддерживать в рабочем состоянии инфраструктуру - трансформаторные подстанции, контактные сети и прочее, - добавили в мэрии.

Активисты движения "Город и транспорт" в Воронеже напомнили о том, что троллейбус по сравнению с автобусами "куда более дружелюбен для пассажира": нет вибраций и шума, разгон быстрый, торможение плавное, людей с вестибулярными проблемами меньше укачивает:

- Выходящие на линию автобусы расходуют в среднем по сто литров бензина в день. На своих машинах вы выкатаете столько за три-четыре недели, - отметили общественники. - Автобусы производят ежедневно несколько тонн угарного и углекислого газа, оксида серы и кое-что из соединений тяжелых металлов. Поэтому везде, где это возможно, автобус следует заменять троллейбусом, который не производит ни грамма вредных веществ и излучений. Нам необходимо двигаться в направлении, в котором идут передовые страны: меньше автобусов, больше электротяги.

По расчетам активистов, воронежские автобусы и маршрутки (их около тысячи) по воздействию на экологию эквивалентны 150 тысячам легковушек. А это почти половина общегородского автопарка.

Реформа общественного транспорта в Воронеже предполагает, что количество троллейбусов за два-три года вырастет до 90.

Прямая речь

Юрий Новиков, сопредседатель воронежского отделения межрегионального общественного движения "Город и транспорт":

- Ключевая наша задача в столице Черноземья - это перезапуск троллейбусного движения. Будем прорабатывать "дорожную карту" по увеличению выпуска троллейбусов к осени до 40 единиц. У нас много предложений, которые достаточно просто реализовать. Мы также готовим план по введению новой маршрутной сети Воронежа и еще очень хотим, чтобы руки дошли до подготовки новой дислокации остановок общественного транспорта.