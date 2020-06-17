Вильфанд предупредил об опасной солнечной активности в ЦФО 17 июня

Опасная солнечная активность прогнозируется в Центральном федеральном округе (ЦФО) в среду, 17 июня. В этот день ультрафиолетовый индекс достигнет высоких показателей, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, ультрафиолетовая радиация в одних случаях полезна, в других - губительна. Однако именно летом ультрафиолетовый индекс становится опасным. Для его характеристики существует международная шкала - от 1 до 12. "На 17 июня Росгидромет прогнозирует в ЦФО очень высокий индекс облученности - от шести до восьми единиц", - цитирует Вильфанда ТАСС.

Метеоролог отметил, что такой ультрафиолетовый индекс негативно воздействует на кожу и зрение человека. В данный период важно соблюдать ряд рекомендаций: не загорать, пользоваться солнцезащитными средствами, выбирать одежду с длинными рукавами, носить шляпу. Глава Гидрометцентра посоветовал провести полуденные часы в помещении, а в течение дня стараться находиться в тени.