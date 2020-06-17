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17.06.2020 04:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Профильные классы помогут восполнить дефицит медиков в ЕАО

Текст: Дина Непомнящая

Два профильных медицинских класса появятся в школах Биробиджана. Знакомить с азами профессий фельдшеров и врачей будут старшеклассников в гимназии №1 и лицее №23 столицы Еврейской автономной области.

"Классы открываются с целью пополнения кадрового состава и, как следствие, ликвидации дефицита медработников в сфере здравоохранения области", - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото: GettyImages.com
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Чтобы выбрать такой профиль, школьники по окончании девятого класса должны иметь хорошие оценки по химии и биологии. У "троечников" заявление не примут. А "хорошисты" и "отличники" с нового учебного года начнут изучать историю медицины, медицинскую психологию, технологию медицинских услуг, основы латинского языка с медицинской терминологией, генетику, анатомию и физиологию человека, получать навыки оказания первой медицинской помощи. Кроме того, школьников будут готовить к ЕГЭ по химии и биологии. Продемонстрировать свои знания ребята смогут и до выпускных экзаменов, на олимпиадах и конкурсах Дальневосточного государственного медицинского университета.

Проводить занятия в профильных класса будут не только учителя школ, но и преподаватели ДВГМУ и Биробиджанского медицинского колледжа.

Выпускникам профильных классов будет проще попасть в медицинские вузы. Вместе со школьными аттестатами им выдадут целевое направление для поступления в университет.

Общество Образование Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Биробиджан

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