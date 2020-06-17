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17.06.2020 05:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У жителя Якутска в квартире нашли 2,5 кг наркотиков

Текст: Артем Красиков

В Якутске у местного 21-летнего жителя в квартире обнаружили крупную партию наркотических средств, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ДФО.

В Подмосковье дилер попытался сбыть 1,6 кг наркотиков

Полицейские изъяли более 1800 граммов марихуаны и 700 граммов гашишного масла. Установлено, что наркотики предназначались для сбыта в столице Якутии через "закладки" в тайниках.

По данным медицинского освидетельствования, задержанный сам является наркозависимым.

Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (часть четвертая статьи 228.1 УК РФ). Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Мужчину поместили под домашний арест.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск Борьба с наркотиками

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