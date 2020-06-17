У жителя Якутска в квартире нашли 2,5 кг наркотиков

В Якутске у местного 21-летнего жителя в квартире обнаружили крупную партию наркотических средств, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ДФО.

Полицейские изъяли более 1800 граммов марихуаны и 700 граммов гашишного масла. Установлено, что наркотики предназначались для сбыта в столице Якутии через "закладки" в тайниках.

По данным медицинского освидетельствования, задержанный сам является наркозависимым.

Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (часть четвертая статьи 228.1 УК РФ). Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Мужчину поместили под домашний арест.